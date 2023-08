Шойгу анонсировал усиление войск РФ из-за 'угроз безопасности' со стороны НАТО – ISW

Министр обороны России Сергей Шойгу попытался оправдать возобновление московского и ленинградского военных округов тем, что они необходимы для противодействия "агрессии Запада". Он в очередной раз выставил НАТО и его поддержку Украины как экзистенциальную угрозу для РФ.

Об этом указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По словам аналитиков, глава российского МО просто пытается оправдать затраты ресурсов и времени, необходимых для восстановления округов.

Так, 9 августа Шойгу открыл заседание коллегии минобороны РФ, сосредоточившись на вопросах создания двух военных округов, существовавших до 2010 года, но в первую очередь прокомментировал поддержку Западом Украины и расширение Североатлантического альянса.

Он утверждал, что попытки стран НАТО помочь Украине победить в войне, которую начала Россия, "создают серьезные риски для дальнейшей эскалации". Также упомянул вступление Финляндии и планируемое вступление Швеции в Альянс, назвав это "серьезным дестабилизирующим фактором".

Российский министр утверждал, что НАТО может разместить на территории Финляндии военные контингенты и ударные вооружения, способные "поражать критически важные объекты в РФ". Он также обвинил Альянс в "преднамеренной милитаризации Польши" в рамках якобы антироссийской политики Америки.

Шойгу попытался привести ужасающие цифры военного потенциала восточноевропейских войск, убеждая, что в непосредственной близости от границ союзного для России государства – Беларуси – развернуто 360 тыс. личного состава, 8 тыс. единиц бронетехники, 6 тыс. артиллерийских систем и 650 единиц авиации.

Он заявил, что МО РФ будет укреплять российскую группировку сил вдоль своих западных границ для ответа на эти возможные угрозы.

Аналитики напомнили, что Шойгу еще 17 января 2023 года объявил о намерениях минобороны России восстановить московский и ленинградский военные округа в пределах долгосрочных целей значительного увеличения численности армии.

"Шойгу рассматривает восстановление этих военных округов как необходимый ответ на вероятную агрессию Запада против России, только чтобы оправдать расходы необходимых для этого ресурсов, времени и институциональных возможностей", – пришли к выводу в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шойгу заверил диктатора Путина, что до конца июня сформирует "резервную армию", новый армейский корпус. Для продления войны против Украины он также пообещал укрепить ключевые соединения западного военного округа (ЗВО) в рамках запланированной реструктуризации ВС РФ.

