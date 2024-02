Путин подписал указ с упоминанием пяти регионов Украины: в ISW рассказали, на какие области нацелился Кремль и что это значит

Глава РФ Владимир Путин 26 февраля подписал два указа, которые официально восстанавливают Московский и Ленинградский военные округа, якобы закрепляя основные усилия Кремля по реструктуризации и реформированию армии. Документами диктатор в который раз посягнул на временно оккупированные территории Украины, причем не только в границах аннексированного Крыма и ОРДЛО.

В частности, в один из военных округов кремлевский лидер "включил" всю Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области и полуостров. На это обратили внимание аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что первым указом Путин лишил Северный флот (СФ) России статуса "межвидовой стратегической территориальной организации" (объединенный штаб на западном военном языке) и передает земли Северо-Западного федерального округа, ранее находившиеся под командованием СФ, вновь сформированному Ленинградскому военному округу (ЛВО).

Вторым же указом российский диктатор формально восстановил Ленинградский и Московский военные округа. При этом ЛВО захватывает большую часть территории, ранее входившей в состав Северного флота, а МВО – большую часть территории, ранее входившей в состав Западного военного округа (ЗВО).

И именно второй путинский указ также включает в Южный военный округ (ЮВО) территории Украины, которые в настоящее время не находятся под полной российской оккупацией. Речь идет о всей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также Крыме, который в понимании агрессора был частью ЮВО еще с 2014 года.

"Включение как оккупированных, так и неоккупированных частей украинской территории еще раз предполагает, что Россия преследует максималистские цели в Украине и стремится полностью поглотить все пять украинских регионов в состав Российской Федерации", – подчеркнули в ISW.

Также воссоздание ЛВО и МВО поддерживает параллельные цели консолидации контроля над российскими операциями в Украине в краткосрочной/среднесрочной перспективе и подготовки россиян к потенциальной будущей крупномасштабной войне с использованием обычных вооружений против НАТО в долгосрочной перспективе.

Ранее Путин усилил свои максималистские и намеренно расплывчатые территориальные цели в Украине. Он заявил, что важнейшим из них является продвижение нынешней линии фронта в глубь украинских территорий. По мнению специалистов, Кремль всеми силами пытается заблокировать западную военную помощь Киеву и вынудить вести переговоры с ним на его условиях.

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью западным СМИ подчеркнул, что российский диктатор все еще мечтает захватить Киев. Более того, глава государства-террориста РФ хочет оккупировать всю Украину, однако этим его планам осуществиться не суждено.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны РФ Сергей Шойгу летом 2023 года попытался оправдать восстановление Московского и Ленинградского военных округов тем, что они необходимы для противодействия "агрессии Запада". Он в очередной раз заявил о НАТО и его поддержке Украины как об экзистенциальной угрозе для России.

