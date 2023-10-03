'Россия – отдельная цивилизация': СМИ раскрыли, с какими тезисами Путин хочет идти на новый президентский срок

Президент РФ Владимир Путин может объявить о своем решении баллотироваться на новый срок в 2024 году. Это может случиться в ноябре на открытии международной выставки-форума "Россия", однако есть и другие варианты.

На "выборы" российский диктатор пойдет с тезисом о том, что Россия, мол, это "отдельная цивилизация, "семья семей", для которой важны традиционные ценности, ее атакуют враги, но благодаря консолидации общества они ничего не добьются". Подробности со ссылкой на собственные источники в окружении главы Кремля сообщило российское издание "Коммерсант".

Как уверяют источники издания, старт "неформальной президентской кампании" намечен на ноябрь и приурочен к открытию международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Откроется выставка 4 ноября этого года.

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При этом "Коммерсант" отмечает, что "есть и другие варианты", а окончательное решение остается за Путиным.

На выборы диктатор намеревается идти с рассказами об "особой цивилизации", со всех сторон окруженной "врагами".

"Саму президентскую кампанию собеседники газеты описали так: Россия — отдельная цивилизация, "семья семей", для которой важны традиционные ценности, ее атакуют враги, но благодаря консолидации общества они ничего не добьются. Именно эти тезисы Кремль и лично Путин регулярно используют для оправдания войны против Украины", – пересказывает опус "Коммерсанта" Русская служба ВВС.

Несмотря на то, что президентские выборы, которые состоятся в 2024 году, согласно российскому законодательству, должны быть назначены в период с 8 по 18 декабря 2023-го, Путин до сих пор отказывался отвечать на вопросы о том, намерен ли выдвигать свою кандидатуру.

Выбор времени и места для возможного объявления о намерении Путина баллотироваться снова, выбран не случайно. Выставка-форум "Россия", открывшись в начале ноября, будет работать в течение всей президентской кампании, до 12 апреля. В путинском указе отмечено, что она проводится "в целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики" и "положительного опыта развития субъектов РФ".

"Фактически это достижения Владимира Путина", — объяснил еще один источник "Коммерсанта".

Другие же собеседники издания назвали выставку "стержневым мероприятием всей кампании".

При этом, несмотря на то, что Кремль относительно баллотирования Путина продолжает сохранять молчание, там уже начали составлять списки доверенных лиц для президентских выборов. По данным российского РБК, к кандидатам выдвигается ключевое требование: они должны публично поддерживать войну и быть узнаваемыми.

В частности, из администрации президента РФ в регионы разосланы просьбы к местным обладминистрациям составить списки доверенных лиц для "кандидата от власти" на президентских выборах 2024 года. Те поручение послушно выполнили, по крайней мере из трех регионов на прошлой неделе списки передали в Москву.

Кроме требования к кандидатам о публичной поддержке войны против Украины и действий российского диктатора, они должны также обладать высоким уровнем узнавания и низким антирейтингом, рассказали РБК собеседники из трех российских регионов.

Также от них требуется готовность участвовать в избирательной кампании, иметь навыки публичных выступлений, опыт участия в дебатах и быть "обучаемыми". "Доверенные лица", рассчитывают в Кремле, помогут "увеличить уровень поддержки кандидата".

"Доверенных лиц, по словам источников РБК, будут искать в 15 сферах общественной жизни — здравоохранении, религии, СМИ, IT, добровольчестве и других. В октябре-декабре для них планируется провести обучение навыкам публичных выступлений, а также "основным смыслам избирательной кампании и ценностям, которые защищает кандидат", – пишет "Дождь".

Напомним, ранее стало известно, что Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию РФ. Он стартовал 1 октября.

За октябрь-декабрь в РФ намереваются мобилизовать порядка 130 тысяч человек.

В то же время Путин поручил экс-вагнеровцу, предавшему Пригожина, собирать "добровольцев" на войну против Украины. Андрей Трошев, в прошлом начальник штаба группы "Вагнер", теперь работает в минобороны РФ.

Бывший артиллерист-десантник, ветеран Афганистана и Чечни, который служил в спецназе МВД РФ, воевал в Сирии в составе группировки "Вагнера" , Трошев первым из командиров отказался поддержать бунт Пригожина и передал ФСБ РФ и минобороны РФ внутреннюю информацию ЧВК.