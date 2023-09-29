Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию РФ: сколько "мяса" хотят набрать
Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию РФ. Ловить россиян начнут уже с 1 октября.
В общей сложности призвать должны 130 тысяч человек. Об этом сообщили российские пропагандисты, обнародовав соответствующий документ.
Согласно указу осенний призыв продлится в течение октября-декабря. В ряды оккупационной армии собираются привлечь 130 тысяч человек.
Стоит отметить, что российские минобороны заявили, что генштаб ВС РФ не планирует проводить дополнительную мобилизацию для ведения войны против Украины.
Вместе с тем там только за, если после "желающие" срочники заключат контракты и пойдут на "СВО". Так же ведомство будет радо видеть в рядах своей захватнической армии "добровольцев".
Российское МО утверждает, что у них "значительно увеличилось" количество граждан, "добровольно вступающих" на военную службу по контракту в ВС РФ. Для того чтобы своевременно их "оформить", ведомство даже расширило сеть так называемых пунктов отбора контрактников. Вербуют россиян на контракт с армией РФ в "тесном взаимодействии с органами госвласти" в разных регионах.
Ранее в Институте изучения войны информировали, что в России с 1 октября стартует вторая волна мобилизации резервов перед полугодовым осенним призывом. Аналитики подчеркнули, что это один из способов Кремля побуждать или заставить россиян подписать "добровольные" контракты с ВС РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 11 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что в ближайшее время Россия, вероятно, приступит к массовой принудительной мобилизации населения на временно оккупированных ею территориях. По разным оценкам, на войну россияне могут призвать от 400 до 700 тысяч человек.
– В британской разведке сообщили, что мобилизация граждан на войну против Украины бьет по экономике страны-агрессора. Нехватка рабочей силы в сфере промышленности РФ достигла нового максимума.
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