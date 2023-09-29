Путин поручил экс-вагнеровцу, предавшему Пригожина, собирать 'добровольцев' на войну против Украины

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин поручил одному из экс-командиров ЧВК "Вагнер" Андрею Трошеву набирать добровольцев на войну против Украины. По словам диктатора, такие подразделения должны выполнять "различные боевые задачи".

Соответствующее поручение глава Кремля дал 28 сентября во время встречи с Трошевым. На ней также присутствовал заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне "специальной военной операции". Вы сами более года воевали в таком подразделении", – заявил Путин, обращаясь к Трошеву.

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Известно, что Трошев, в прошлом начальник штаба группы "Вагнер", теперь работает в минобороны РФ. Бывший артиллерист-десантник, ветеран Афганистана и Чечни, служил в спецназе МВД РФ, воевал в Сирии в составе группировки "Вагнера" .

В 2021 году Трошев был внесен в списки санкций всех стран Евросоюза, где его назвали "исполнительным директором" ППК "Вагнер" с позывным "Седой". В 2022 году против него ввела санкции Великобритания – как против одного из руководителей группы "Вагнер", участвовавшей в войне в Сирии на стороне Башара Асада.

По данным Gulagu.Net, Трошев первым из командиром отказался поддержать бунта главы "Вагнера" Евегения Пригожина и передал ФСБ РФ и минообороны РФ внутреннюю информацию ЧВК.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в ВСУ рассказали, что РФ перебрасывает на Донбасс экс-наемников "Вагнера", которые размещались в Беларуси. За их счет решили восполнить потери на горячих точках, они выполняют разные функции: от рядового до инструктора.

– В ISW указали, что назначение нового лидера "Вагнера" спровоцировало отток наемников в структуры, связанные с минобороны страны-агрессора. А переброска "вагнеровцев" на фронт говорит о попытках ЧВК реформироваться вокруг нового руководства.

– 23 сентября в авиакатастрофе Ил-76 в Мали погибли 140 человек, среди которых были наемники ЧВК "Вагнер". В сети появилось видео момента крушения.

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