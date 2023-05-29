Россия объявила в розыск американского сенатора за 'сокрушительное' заявление в отношении россиян, которое оказалось фейком: он дал объяснение

Министерство внутренних дел России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма "по факту русофобских высказываний". Это сделано по поручению главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

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Информация о розыске размещена на сайте МВД РФ. Сам Грэм накануне отверг критику России по поводу его поддержки Украины и обвинил роспропаганду после того, как в РФ истерически отреагировали на якобы заявление американского чиновника о том, что смерть россиян – "удачная трата денег США".

Ранее в Офисе президента Украины опубликовали видео встречи главы государства Владимира Зеленского с Грэмом в Киеве. На кадрах последний назвал американскую помощь нашему государству "лучшими деньгами, которые мы когда-либо тратили", а также упомянул, что в США было время, когда они тоже боролись до последнего, чтобы быть свободными.

Далее последовал такой диалог:

– Теперь вы свободны, И мы будем, – сказал Зеленский.

– А русские умирают, – ответил Грэм.

– Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории, – заметил президент Украины.

В России похвалу Грэма о преимуществах американской помощи связали с его комментариями о гибели россиян в войне и разразились истерикой. Хотя указанные фразы прозвучали в разных частях разговора.

Так оказалось, российская пропаганда просто наврала и распространила фейк – Грэм на самом деле не говорил фразу: "Русские умирают, мы никогда не тратили деньги так удачно".

После этого пропагандисты тут принялись оправдываться за свой позор и жаловаться, что это Киев "смонтировал речь сенатора".

Однако в МИД РФ решили стоять на своем до последнего. Там выдали, что информация о том, что слова сенатора Грэма об убийстве русских вырваны из контекста, является нелепыми и позорными оправданиями.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов".

Напомним, сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Вашингтон обязан передать Украине ракеты большой дальности ATACMS, истребители F-16 и кассетные боеприпасы. Эта помощь позволит украинской армии как можно быстрее освободить все захваченные Россией города.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– МВД РФ объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге (МКС) Карима Ахмада Хана. Именно он выдал ордер на арест диктатора и военного преступника Владимира Путина;

– популярный российский актер Алексей Панин, открыто поддерживающий украинский народ, также был объявлен в розыск в России. Как известно, уже больше года артист проживает за границей. Он эмигрировал в Испанию, но часто бывает в других европейских странах, а также в США;

– также в России заочно арестовали украинскую телеведущую Машу Ефросинину за "распространение военных фейков". Там утверждают, что звезда распространяет ложную информацию о русской армии.

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