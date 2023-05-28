'На всех фронтах!' У Путина заявили, что цели войны в Украине не менялись

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "коллективный Запад" ведет войну против России "по всем фронтам". Однако цели российской "спецоперации" в Украине "не менялись и будут исполнены".

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Такое заявление Песков сделал в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину. Спикер диктатора пожаловался, что противник "посягает на то, что раньше было абсолютно святым" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Идет война против нас по всем направлениям. Будь-то экономика, будь-то государственные отношения, будь-то отношения собственности и т.д.", – пояснил представитель Кремля.

Однако он призвал россиян собраться и не паниковать.

"Мы должны не поддаваться эмоциям, должны сохранять трезвость мышления, собранность и силу, делать то, что нам выгодно", – отметил Песков.

"Мы имеем заявленные президентом цели, они не менялись. Эти цели должны быть выполнены", – добавил он.

Кроме того, Песков прокомментировал заявление сенатора США от Республиканской партии Линдси Грэм о том, что Вашингтон обязан передать Украине ракеты большой дальности ATACMS, истребители F-16 и кассетные боеприпасы, мол, эта помощь позволит украинской армии как можно быстрее освободить все захваченные Россией города..

"Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов", – заявил спикер Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Песков назвал "СВО" войной, однако не против Украины, а "гибридной войной с недружественными государствами". По словам путинского прихвостня, эта война "надолго";

– накануне в России выдвинули "условия" Украине для "урегулирования конфликта". Там размечтались, в частности, об отказе Киева от курса в Евросоюз и признании русского языка государственным;

– в ОП отреагировали на очередной ультиматум России. У президента Зеленского назвали эти "условия" очередным подтверждением юридической и фактической недееспособности Кремля и выдвинули встречные требования к государству-агрессору.

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