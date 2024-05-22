Россия объявила о начале учений по применению тактического ядерного оружия: что происходит

Страна-агрессорка Россия начала первый этап учений с практической отработкой подготовки и применения тактического ядерного оружия. Учения развернули в Южном военном округе РФ.

Об этом сообщило Минобороны РФ. Российское ведомство также показало кадры из этих учений.

В рамках этого этапа враг будет отрабатывать учебно-боевые задания по ОТРК "Искандер". В частности, россияне намерены снарядить специальными боеприпасами ракеты-носители и тайком выдвинуться в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Кроме того, авиация врага планирует отработать снаряжение самолетов аэробалистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" со специальными боеголовками и их вылета в назначенные районы патрулирования.

В российском минобороны заявили, что обучение проводят якобы в ответ "на провокационные заявления и угрозы" отдельных западных официальных лиц.

В то же время, с началом учений по применению тактического ядерного оружия, Россия заявила, что собирается в одностороннем порядке изменить границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Как сообщал OBOZ.UA:

6 мая в России анонсировали обучение нестратегических ядерных сил. Оккупанты заявили, что эти учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники для реагирования на "провокационные заявления и угрозы" отдельных западных официальных лиц в адрес РФ.

В Вашингтоне отреагировали на заявления РФ о военных учениях с использованием тактического ядерного оружия, назвав эту риторику Кремля безответственной. При этом США заявили, что пока не видят признаков подготовки к применению такого оружия в войне против Украины.

Со своей стороны в ЕС подчеркнули, что очередными ядерными угрозами Кремль демонстрирует заинтересованность в эскалации.

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