'Риторика России безрассудна': в США оценили реальность российских угроз ядерному оружию

В Вашингтоне считают безответственной риторику Кремля о военных учениях с использованием тактического ядерного оружия. При этом США пока не видят признаков подготовки к применению такого оружия в войне против Украины.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга 6 мая. Он отметил, что Россия так себя ведет на протяжении всей полномасштабной войны.

"Риторика России – ядерная риторика – безрассудна и безответственна на протяжении всего конфликта", – заявил он.

Вместе с тем, по словам Миллера, США не видят оснований менять позиции собственных ядерных сил в ответ на эти безответственные заявления Кремля.

В то же время Соединенные Штаты "не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", – отметил представитель Госдепа.

Напомним, что прокомментировали риторику России по учениям с ядерным оружием и в Евросоюзе. Представитель ЕС Петер Стано также назвал поведение Кремля безответственным и отметил, что своими "ядерными анонсами" РФ демонстрирует, что заинтересована в эскалации войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

В понедельник, 6 мая, в России анонсировали учения нестратегических ядерных сил. Оккупанты заявили, что эти учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники для реагирования на "провокационные заявления и угрозы" отдельных западных официальных лиц в адрес РФ.

Россия активно разрабатывает противоспутниковое ядерное устройство "невыборочного" действия для применения в космосе. Оно будет угрожать спутникам всех стран и компаний мира.

Ранее стало известно, что РФ заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете ядерного оружия в космосе. Фактически об этом в мире договорились многие десятилетия назад, когда более 130 стран подписали Договор о космосе от 1967 года, запрещающий любые противоспутниковые системы и ядерное оружие в космосе.

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