Россия решила в одностороннем порядке сдвинуть границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море: что происходит

Страна-агрессорка Россия решила подвинуть границы с Финляндией и Литвой в Балтийском море. РФ намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Об этом говорится в проекте постановления российского правительства, которое цитируют росСМИ. Отмечается, что документ подготовило российское Минобороны.

Чтобы сдвинуть морские границы, Россия хочет изменить географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряют ширину территориального моря РФ, а также близлежащую зону у побережья и островов.

На границе с Финляндией Россия хочет скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Уигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва.

На границе с Литвой под просмотр попала зона Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

В РФ заявили, что нынешние границы, установленные постановлением Совмина СССР от 1985 года, якобы "не полностью соответствуют современной географической обстановке". По словам авторов постановления об изменении морских границ, точки были зафиксированы "по морским навигационным картам мелкого масштаба", которые, со своей стороны, основываются на работах середины XX века, а это "не позволяет определить внешний предел внутренних морских вод" России.

Документ о пересмотре границы официально не прокомментировали МИД Финляндии и Литвы. Но интересно, что он был представлен на общественное обсуждение практически одновременно с началом российских учений по тактическому ядерному оружию.

Как сообщили росСМИ, 21 мая минобороны РФ объявило, что учения стартовали в Южном военном округе с участием комплексов "Искандер" и авиации, вооруженной ракетами "Кинжал".

Как сообщал OBOZ.UA, 6 мая, в России анонсировали обучение нестратегическим ядерным силам. Оккупанты заявили, что эти учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники для реагирования на "провокационные заявления и угрозы" отдельных западных официальных лиц в адрес РФ.

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