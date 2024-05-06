В России анонсировали учения для повышения готовности ядерных сил и упомянули 'провокационные' заявления

Страна-террорист Россия в очередной раз анонсировала военные учения нестратегических ядерных сил. В минобороны РФ заявили, что мероприятия проводятся по поручению диктатора Владимира Путина с целью повышения готовности ядерного оружия к выполнению боевых задач.

Также в террористическом ведомстве отметили, что учения будут проводить соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. Об этом заявили в российском минобороны.

Оккупанты заявили, что в ходе учения осуществят комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В минобороны РФ выдали, что эти учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники для реагирования на "провокационные заявления и угрозы" отдельных западных официальных лиц в адрес РФ.

Однако на самом деле именно страна-террорист Россия на регулярной основе устраивает ядерный шантаж всего цивилизованного мира. В частности, в первые дни полномасштабного вторжения в Украину диктатор Путин объявил о переводе ядерных сил в "особый режим" боевого дежурства, а спустя полгода пригрозил применить "все имеющиеся средства" для защиты оккупированных территорий Украины.

Одна из последних порций ядерных угроз РФ прозвучала в начале 2024 года. Тогда кремлевский диктатор выдал, что в случае появления в Украине европейских военных РФ может использовать ядерное оружие.

Более того, нынешние учения замглавы совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также связал с намерением Запада отправить войска в Украину. Вслед за диктатором украинофоб выдал, что Россия может применять ядерное оружие в случае ввода европейских войск на территорию Украины.

"Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе. Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи. Отправка своих войск на территорию Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать", – заявил Медведев.

Напомним, Россия активно разрабатывает противоспутниковое ядерное устройство "невыборочного" действия для применения в космосе. Оно будет представлять угрозу всем спутникам всех стран и компаний мира.

Ранее стало известно, что Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете ядерного оружия в космосе. Фактически об этом в мире договорились много десятилетий назад, когда свыше 130 стран подписали Договор о космосе от 1967 года, который запрещает любые противоспутниковые системы и ядерное оружие в космосе.

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