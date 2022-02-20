'Россия, не трогай Украину': в Москве устроили акцию против войны. Фото и видео

В воскресенье, 20 февраля в российской столице Москве прошла акция протеста против войны с Украиной. Активисты призывали руководство РФ "не трогать" наше государство.

В ходе демонстрации были задержаны несколько человек. Об этом сообщает издание "Дождь" и российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что акция состоялась днем воскресенья на Пушкинской площади. Демонстранты держали в руках плакаты с призывами: "Руки прочь от Украины", "Долой власть чекистов", "Школы и больницы вместо бомб и снарядов" "Нет войне с Украиной", "Свободу украинским политзаключенным" и другие.

Видео дня

На месте дежурили сотни правоохранителей. Они задержали правозащитника Льва Пономарева. Кроме него, были задержаны активисты Михаил Кригер, Николай Рекубратский, Юрий Самодуров, Михаил Удимов и Ольга Мазурова.

Отмечалось, что их сперва держали в автозаках возле места проведения демонстрации.

В Telegram-каналах распространилось показательное фото с протеста в Москве. Оно запечатлело, как правоохранители задерживают Пономарева, держащего в руках плакат с надписью: "Россия, не трогай Украину". Снимок назвали таким, что войдет в историю.

"Хотят ли русские войны? В Москве на Пушкинской площади задержали участников антивоенного пикета. Среди них был правозащитник Лев Пономарев. Это фото войдет в историю", – пишут в сети.

Сам Пономарев в эфире "Дождя" рассказал, что полицейские, "не церемонясь", задержали его, не дав развернуть плакат. По его словам, на акцию также пришли провокаторы из SERB (позиционируют себя как русское освободительное движение, ранее известное под названием "Юго-восточный радикальный блок" (South East Radical Block). Также правозащитник добавил, что всех задержанных доставили в отделение полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, известные люди в России начали собирать подписи против войны с Украиной. Первыми против агрессии РФ по отношению к нашей стране выступили певец Андрей Макаревич и актриса Лия Ахеджакова.