Россия назвала санкции США "тяжелым ударом" и пообещала серию ответов
В России назвали новые американские санкции "неприемлемыми действиями" и "тяжелым ударом" по двусторонним отношениям, а также пригрозили серией ответных мер против США.
Соответствующее сообщение в четверг, 15 апреля, распространило МИД РФ на официальном сайте. Указывается, что этого дня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с американским послом в Москве Джоном Салливаном.
Россиянин заявил послу Соединенных Штатов, что "попытки американской стороны предостерегать от дальнейшей эскалации совершенно неуместны".
США, как заявили в РФ," вопреки заявленному намерению "выстраивать прагматичные отношения с Россией" нанесли по ним новый тяжелый удар".
МИД страны-агрессора утверждает, что Москва якобы много лет "демонстрировала предельно ответственный подход к задаче поддержания отношений с США на приемлемом уровне".
"Однако Вашингтон при сменявших друг друга администрациях лишь усугублял положение", – считают российские дипломаты.
Пресс-служба указала, что Рябков и Салливан затрагивали и другие вопросы двустороннего характера, но какие именно не уточняется.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Администрация президента США Джо Байдена 15 апреля ввела новые санкции против России. Кроме этого, из страны решили выслать 10 российских дипломатов. Случившееся также коснулось юридических лиц, связанных с российской оккупацией и репрессиями в Крыму.
Минфин Соединенных Штатов обнародовал списки юридических и физических лиц, попавших под ограничения.
Кроме того, Байден объявил в стране чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности со стороны действий РФ.
В свою очередь в Кремле заявили, что будут отвечать на такие действия Вашингтона по принципу взаимности, а санкции там назвали "незаконными".
Посла США вызвали в Министерство иностранных дел РФ в связи с новым санкционным ударом. Мария Захарова заявила, что Вашингтону "придется расплачиваться".
В НАТО и Евросоюзе тем временем поддержали решение Америки.