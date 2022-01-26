Россия начала масштабные учения в Арктике: задействовали десятки кораблей и более тысячи военных

Военные корабли России 26 января вошли в Баренцево море для "отработки боевых действий" и якобы защиты крупного судоходного пути в Арктике. К маневрам привлекли экспедиционную группировку из 140 единиц боевой и спецтехники, а также 1200 военных.

Об этом сообщает Reuters. Тем временем в российском Северном флоте похвастались, что Кремль проводить масштабные военные учения с участием всех своих флотов.

В пресс-службе ведомства заявили, основные действия будут проходить в акватории Баренцева моря, а также на береговых полигонах в Мурманской области РФ. Военные среди прочего будут отрабатывать "меры по противодействию условным террористическим группам".

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"Силы и войска Северного флота приступили к отработке практических действий в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева", – цитируют сообщение пропагандистские РИА Новости.

По данным росСМИ "Смотрим", такие маневры будут проводится "в соответствии с планом подготовки" ВС РФ на 2022 год.

Помимо свыше тысячи военных, россияне привлекут к ним примерно 20 самолетов и вертолетов армии ВВС и ПВО Северного флота, 30 кораблей и подлодок. В том числе фрегат "Адмирал Горшков", противолодочный корабль "Североморск" и десантный корабль "Иван Грен".

Соответствующими учениями Кремль якобы собирается оценить уровень подготовки органов военного управления флота.

"Будет проверена слаженность тактических групп кораблей и судов, подразделений береговых войск, отработаны тактические приемы и способы ведения морского боя и боевых действий в Арктике. Пройдут учения по противодействию условным террористическим группам, а также их блокированию и уничтожению", – предупредили в Северном флоте РФ.

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