Россия начала бросать в бои за Бахмут ''элитные войска'', большие потери подрывают возможности ЧВК ''Вагнер'' – ISW

Командование российскими войсками изменило тактику по Бахмуту и направило в бой более "качественных" боевиков спецподразделений и элементы обычных вооруженных сил. Теперь ряды оккупантов, пытающиеся захватить город на Донетчине, набираются из элитных частей ЧВК "Вагнер" и воздушно-десантных подразделений ВС РФ, а также из войск более низкого качества.

В итоге Бахмутская битва может фактически серьезно подорвать "лучшие силы" группы "Вагнера", лишив Россию некоторых из ее самых эффективных и трудно заменяемых ударных частей. На это указали аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Ранее там сообщали об увеличении присутствия российских воздушно-десантных войск вокруг Бахмута с конца декабря 2022-го по начало января 2023-го. Это, по мнению экспертов, указывает на то, что обычные российские войска могут поддерживать или даже подменять операции "вагнеровцев", направленные на город.

Вероятно, что группа "Вагнера" по-прежнему использует заключенных для поддержки операций в Бахмуте, хотя и в гораздо более ограниченной степени, чем в предыдущие месяцы. Преимущественно, из-за огромных потерь, понесенных боевиками-новобранцами в ходе лобовых столкновений с истощением. Но теперь ЧВК бросила в бой солдат, которых называет лучшими, и именно их истощают вместе с российскими "мобиками".

"Бахмутская битва может серьезно подорвать лучшие силы группы Вагнера, лишив Россию некоторых из ее самых эффективных и трудно заменяемых ударных частей. Атаки ЧВК однажды уже достигли кульминации, в результате чего минобороны РФ направило в бой часть своих элитных воздушно-десантных войск. Он вполне может снова завершиться перед взятием города, снова заставив российских военных выбирать между отказом от усилий или броском в битву более качественных войск. Возможность нанести урон элитным элементам "Вагнера", а также другим элитным подразделениям ВС РФ, если они будут задействованы, в условиях оборонительной городской войны, где градиент истощения сильно благоприятствует Украине, является привлекательной", – описали аналитики.

По их мнению, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин опасается, что его силы тратятся именно на это. Он сделал ряд заявлений 5 и 6 марта, которые предполагают его опасения относительно того, что минобороны РФ ведет битву за Бахмут "до последнего истребителя "Вагнера" и "подвергает свои силы уничтожению".

Пригожин утверждал, что написал письмо командующему российскими войсками на Украине – предположительно, генералу армии Валерию Герасимову – с настоятельным призывом к российскому командованию выделить ЧВК боеприпасы. Однако его представителю было отказано в доступе в российскую штаб-квартиру, и тот не смог доставить апелляцию.

Позже Пригожин заявил, якобы Украина сформировала ряд наступательных групп на Донечине, чтобы разблокировать "вагнеровскую блокаду Бахмута", и что он "бьет тревогу", чтобы "вагнеровцам" дали боеприпасы и подкрепление. Основатель ЧВК утверждал: если "вагнеровцы" не получат этого и в итоге их блокада Бахмута прорвется, "все по существу будет потеряно", но он останется с "Вагнером" до конца.

"Обращение Пригожина к российскому генеральному штабу и предложение остаться с "Вагнером" до самого конца наводит на мысль о том, что он работает над тем, чтобы позиционировать себя как окончательного мученика за идеологическое дело, которое Бахмут стал представлять в информационном пространстве российских блогеров. Что еще более важно: это показывает, что он видит, что его элитные силы находятся в серьезной опасности", – подчеркнули в ISW.

Аналитики уверены, что серьезная деградация или уничтожение элитных боевых сил группы "Вагнера" будет иметь положительные последствия за пределами поля боя. Ведь Пригожин демонстративно активизировал усилия по распространению милитаризма и идеологии своей ЧВК по всей России, рекламируя ее роль в Бахмуте. Недавно "вагнеровцы" открыли несколько рекрутинговых центров при спортивных клубах по всей РФ, а также молодежное отделение и навещают школьников, чтобы читать им лекции о структуре военной компании и показывать "нефильтрованные боевые кадры из Украины".

Отмечается, что до сих пор успех "Вагнера" в Бахмуте давал Пригожину серьезное преимущество в информационном пространстве, укрепляя его репутацию и повышая популярность, что, вероятно, будет иметь долгосрочные последствия в российской внутренней сфере. Пригожин остается одним из самых крайних российских провоенных националистов, он один из очень немногих, у кого есть серьезная военная сила.

"Временами он даже казался возможной угрозой Путину или возможным преемником. Может быть, именно поэтому Путин позволяет минобороны РФ "вывешивать его на помойку". Нанесение серьезного ущерба власти и репутации Пригожина в России было бы важным достижением с точки зрения долгосрочных перспектив восстановления здравомыслия в этой стране. Это цель в интересах Запада, а также Украины, и она поднимает ставки в битве за Бахмут за пределы вопросов местности и геометрии боевого пространства", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдепе США считают, что Бахмут не имеет какого-либо стратегического значения в войне РФ против Украины. В то же время там убеждены, что Кремль хочет захватить этот город, чтобы показать хоть какие-то результаты, однако оккупантов ждет провал.

