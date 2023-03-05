ЧВК ''Вагнер'' нашел новый способ восполнить свои потери

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что в период со 2 по 4 марта ЧВК "Вагнер" открыла как минимум три новых вербовочных центра в российских спортивных клубах. Аналитики предполагают, что это вероятно связано с необходимостью пополнить состав после потери доступа к вербовке заключенных в начале 2023 года

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2 марта Евгений Пригожин официально объявил, что "Вагнер" начал работу по набору персонала через российские спортивные клубы.

Новые рекрутинговые центры ЧВК базируются в спорткомплексе "Динамо" в Самаре, спортивном клубе "Антарес" в Ростове и здании Федерации бокса России в Тюмени.

3 марта Пригожин намекнул, что российские чиновники запретили его ЧВК вербовать заключенных — точно так же, как Министерство обороны России саботировало поставки "Вагнеру" боеприпасов.

Пригожин объявил 9 февраля, что Вагнер полностью прекратил вербовку заключенных, но не назвал это результатом запрета, наложенного российским правительством. Российские СМИ также сообщали, что Вагнер открыл молодежный клуб "Вагнернёк" в Санкт-Петербурге. Петербург.

Ранее сообщалось, что под Краснодаром (РФ) кладбище наемников частной военной компании "Вагнер", ликвидированных на так называемой "спецоперации", продолжает расти. С начала февраля 2023 года там прибавилось порядка 90 могил оккупантов.

К слову, в Белом доме считают, что потери частной военной компании "Вагнер" в Украине уже пересекли отметку в 30 тыс. наемников. По оценкам правительства США, около 90% из них – бывшие зэки из колоний России.

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