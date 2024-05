Россия может подписать с Суданом соглашение об обмене оружием: в ISW раскрыли подробности

Страна-агрессор Россия ищет новых партнеров для сотрудничества в оборонной сфере, которые бы предоставить компоненты или оружие для ведения войны. В рамках этих усилий Кремль может подписать соглашение с вооруженными силами Судана.

Оно предусматривает обмене вооружение на российский логистический центр в Порт-Судане в Красном море. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

На днях помощник главнокомандующего суданских сил Ясир Аль-Атта заявил, что в ближайшем будущем их делегация отправится в Россию для заключения соответствующих контрактов.

Планируемый российский хаб на берегу Красного моря он охарактеризовал как "не совсем военную базу". По данным СМИ, стороны договорились создать базу военно-морского флота РФ в Судане еще в 2020 году, однако отложили это на неопределенный срок из-за политического кризиса в стране и неспособности местного правительства ратифицировать соглашение с Кремлем.

Однако в ISW почеркнули, что буквально в прошлом месяце замминистра иностранных дел РФ, спецпредставитель главы РФ в Африке и на Ближнем Востоке Михаил Богданов встретился с лидером ВС Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и рядом других официальных лиц. Речь идет о его двухдневном визите в эту страну 28 и 29 апреля.

"Россия, возможно, переходит на другую сторону в гражданской войне в Судане, чтобы поддержать его ВС в стремлении приобрести военно-морскую базу на Красном море. Российская поддержка суданских сил принесет большую пользу Ирану за счет согласования их двусторонней политики и стратегии в регионе", – оценили аналитики.

Ранее Главное управление разведки Минобороны предупредило о подготовке Россией провокаций против Украины, связанных с незаконным оборотом западного оружия в Африке. Кремль планировал обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия от США в боевых действиях в Судане, а в качестве доказательства – использовать сфабрикованные фото захваченных "вагнеровцами" "трофеев".

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее время Иран продолжает поставлять России разное вооружение для войны против Украины. Недавно на поле боя были замечены иранские управляемые авиабомбы Qaem-5.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!