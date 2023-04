Россия изо всех сил пытается показать себя равноправным оборонным партнером Китая – ISW

На фоне поражений в войне против Украины Кремль пытается изобразить Россию как равноправного партнера Китая в области обороны. И даже запустив внезапные учения Тихоокеанского флота, якобы чтобы продемонстрировать военно-морскую "мощь" он тоже надеется сделать себя более привлекательным для КНР.

Видео дня

На такие усилия страна-агрессор пошла в преддверии визита китайского министра обороны Ли Шанфу в Москву, который запланирован 16-18 апреля. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне российское минобороны похвасталось, что глава ведомства Сергей Шойгу встретится с Ли Шанфу, чтобы обсудить оборонное сотрудничество двух стран, а также вопросы региональной и глобальной безопасности. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Пекин не будет продавать оружие Москве и возьмется за регулировку экспорта в РФ товаров, которые имеют "двойное гражданское и военное назначение".

По мнению аналитиков, его комментарии представляют собой продолжение усилий Китая по риторическому преуменьшению своей поддержки России и демонстрации того, что существуют пределы "безграничного" партнерства, о котором страны объявили перед полномасштабным российским вторжением в Украину.

По оценке ISW, кремлевский диктатор Владимир Путин не смог обеспечить безграничное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он надеялся, когда глава КНР Си Цзиньпин посетил Москву в марте 2023-го.

На этом фоне Кремль надеется сделать себя более привлекательным для Китая, в том числе запустив учения Тихоокеанского флота РФ, чтобы продемонстрировать военно-морскую "мощь" в Тихом океане. Российское МО 14 апреля заявило, что военные довели флот Восточного военного округа (ВВО) "до высшей степени боевой готовности" для проведения ее проверок. Начальник генштаба РФ генерал Валерий Герасимов также заявил, мол, подразделения флота проведут боевые учения.

В ISW считают, что проверки боеготовности Тихоокеанского флота России, вероятно, предназначены для того, чтобы сигнализировать Китаю, что она поддерживает цели его безопасности в Тихом океане. А также показать, что РФ остается равноправным военным партнером, который может действовать как тихоокеанское государство, несмотря на деградацию своей военной мощи в Украине.

Не исключено, проверки боевой готовности Тихоокеанского флота Кремль намерен использовать и для того, чтобы попытаться сдержать дальнейшую поддержку Украины со стороны Японии в преддверии встречи G7 с 19 по 21 мая.

"Россия проводила аналогичные информационные операции и демонстрационные действия против Запада, направленные на то, чтобы предотвратить дальнейшую его помощь Украине в области безопасности, разжигая опасения по поводу эскалации, хотя эти усилия никогда не предвещали реальной эскалации", – напомнили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России известили о внезапной проверке на Тихоокеанском флоте, заявив, что военных подняли по тревоге в полном составе, переводя в высшую степень боевой готовности. Шойгу объяснил, мол, так они будут наращивать способность "отражать агрессию предполагаемого врага".

В Офисе президента Украины потроллили РФ после приказа Шойгу по Тихоокеанскому флоту. Там иронически поинтересовались, почему россияне не подняли крейсер "Москва", затонувший в прошлом году в Черном море после поражения украинскими ракетами "Нептун".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!