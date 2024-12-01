Блог | 54% россиян не станут возражать против ядерного удара по Украине, ещё 24% сомневаются
Опрос Левада-Центра по данным The Moscow Times:
11% россиян поддерживают ядерный удар по Украине безусловно;
28% склоняются к тому, что такой шаг скорее может быть оправдан;
15% затрудняются с ответом;
24% сомневаются насчёт оправданности;
21% ядерный удар по Украине категорически не воспринимают
(1% — результат округлений).
То есть 54% касательно применения ядерного оружия против Украины — как минимум не станут возражать, а ещё 24% — сомневаются.
Э, сторонники идеи, что у нас война лишь с пуйлом, а не с российским народом, который тут ни при чём и ни в чём не виноват! У вас ещё есть иллюзии относительности человечности обитателей мордора???
Даже пуйло в их биополитическом раскладе — не с какой-либо стороны, а как раз посередине, в центре!!!
При этом страна, где звери или звероподобные составляют в общей сложности 78%, является членом Совета Безопасности ООН!!!
Мир, бл*, опомнись!