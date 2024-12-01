Опрос Левада-Центра по данным The Moscow Times:

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11% россиян поддерживают ядерный удар по Украине безусловно;

28% склоняются к тому, что такой шаг скорее может быть оправдан;

15% затрудняются с ответом;

24% сомневаются насчёт оправданности;

21% ядерный удар по Украине категорически не воспринимают

(1% — результат округлений).

То есть 54% касательно применения ядерного оружия против Украины — как минимум не станут возражать, а ещё 24% — сомневаются.

Э, сторонники идеи, что у нас война лишь с пуйлом, а не с российским народом, который тут ни при чём и ни в чём не виноват! У вас ещё есть иллюзии относительности человечности обитателей мордора???

Даже пуйло в их биополитическом раскладе — не с какой-либо стороны, а как раз посередине, в центре!!!

При этом страна, где звери или звероподобные составляют в общей сложности 78%, является членом Совета Безопасности ООН!!!

Мир, бл*, опомнись!