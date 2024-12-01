Режим Башара Асада в Сирии, который годами поддерживали Иран и Россия, распадается на части. Конечно, "ось зла" попытается прийти на помощь товарищу-диктатору, под которым шатается трон.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Для Москви, однак, Сирія – не пріоритет: вона більше стурбована своєю війною в Україні. Можливо, якісь ресурси будуть перекинуті на Близький Схід. Але Асаду, як і Україні, не варто очікувати, що Путін хоча б на мить поставить під сумнів свої криваві цілі, щоб допомогти "союзнику".

Інша справа – Іран. Для нього Сирія хоч і не головний, але надзвичайно важливий елемент у системі регіонального домінування. Особливо зараз, коли в планах Тегерана – відновити, наскільки можливо, "Хізбаллу", а всі шляхи до Лівану проходять через Сирію. Можна очікувати, що Іран спробує посилити свою присутність "на землі".

Окрім того, не можна забувати, що частина повстанців, що підтримуются Туреччиною, які тріумфально захопили зараз Алеппо, – справжні терористи, близькі до "Аль-Каїди" та ІДІЛ. Їхні успіхи не обіцяють Ізраїлю нічого доброго, навіть якщо їхній противник – ненависний нам кат із "групою підтримки" у вигляді головних ворогів вільного світу.