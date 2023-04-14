Подняли по тревоге: в России заявили о начале внезапной проверки Тихоокеанского флота

В России заявили о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. Военные были подняты по тревоге в полном составе, после чего они приступили к приведению в высшую степень боеготовности.

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Такое заявление сделал министр обороны государства-террористи Сергей Шойгу, сообщают росСМИ. Основной целью соответствующих мероприятий он назвал наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника.

Руководителем проверки Шойгу назвал главнокомандующего ВМФ Николая Евменова. В рамках мероприятий флот выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника, также будет задействована Дальняя авиация.

Тихоокеанский флот – оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота России. Имеет в своем составе ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую противолодочную и истребительную авиацию, сухопутные войска, части сухопутных и береговых войск.

Напомним: ранее стало известно, что беларуских военных могли отправить на обучение на территорию России. Тренировки, вероятно, проходят в 333-м центре боевой подготовки Западного военного округа ВС РФ. В сети также появились интересные фото военных на фоне российских достопримечательностей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские экипажи вернулись домой после обучения в Великобритании на танках Challenger 2, которые, как ожидается, будут использованы в контрнаступлении ВСУ. Британские военные в течение нескольких недель инструктировали своих коллег по эксплуатации этой бронетехники;

– кроме того, с начала российской агрессии в прошлом году более 7000 украинских военнослужащих были обучены в США. А на полигонах Графенвер и Хоэнфельс в Германии проходят дополнительные общевойсковые учения ВСУ.

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