"А крейсер "Москва" почему не подняли?" У Зеленского потроллили РФ после приказа Шойгу по Тихоокеанскому флоту

В Офисе президента Украины отреагировали на информацию о том, что Тихоокеанский флот РФ 14 апреля подняли по тревоге. Там поинтересовались, почему заодно не подняли и крейсер "Москва".

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Об этом в своем Telegram написал руководитель ОП Андрей Ермак. Он отметил, что поднятие российского металлолома по тревоге не имеет никакого смысла.

"Поднимай металлолом по тревоге, или не поднимай – весь мир уже увидел разрушение "скрепы" непобедимой армии РФ. И именно с разрушений "скреп" начинались необратимые процессы в империях", – написал представитель лидера государства.

"А крейсер "Москва" почему не подняли?" – добавил Ермак.

Напомним: министр обороны государства-террористы Сергей Шойгу заявил, что 14 апреля Тихоокеанский флот РФ был поднят по тревоге в полном составе. Россияне взялись за его приведение в высшую степень боеспособности. Основной целью соответствующих мер Шойгу назвал наращивание способности решать задачи по отражению агрессии предполагаемого противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– иностранные СМИ отметили, что вероятная утечка секретных документов Пентагона раскрыла интересную деталь, свидетельствующую о расколе российской руководящей верхушки. Из слитых в сеть документов следует, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и начальник генштаба РФ Валерий Герасимов могли участвовать в саботаже войны России против Украины;

– в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50 уже в июне. Нарастив количество этого оружия, оккупанты смогут возобновить массированные обстрелы Украины с воздуха уже осенью.

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