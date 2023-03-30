Россия хочет мобилизовать 400 тыс. солдат под видом ''добровольцев'', но столкнется с проблемами – разведка Великобритании

Британские разведчики считают, что страна-агрессор Россия провалит план мобилизировать еще 400 тысяч "добровольцев" на войну в Украину. Вероятно, это будет принудительная мобилизация.

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Об этом говорится в отчете разведки Великобритании о войне в Украине, опубликованном в Twitter в четверг, 30 марта. Согласно сообщениями российских пропагандистов, РФ пытается подать эту компанию не как обязательную мобилизацию, а так набор "добровольцев и профессиональных кадров".

Однако, вероятнее всего, региональные власти не смогут привлечь на войну в Украину "добровольцев", они будут пытаться заставить мужчин пополнить ряды оккупационной российской армии.

"Маловероятно, что кампания привлечет 400 тысяч настоящих добровольцев", – говорится в сообщении.

В британской разведке уверены, что страна-агрессор, напавшая на Украину, выбрала "добровольческую модель" для того, чтобы попытаться свести к минимуму внутреннее инакомыслие в стране, а также пополнить ряды оккупантов.

В то же время там считают, что России нужны не только новые захватчики, но и намного больше боеприпасов и техники, чем у оккупационной армии есть сейчас.

Отметим, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что в России, не смотря на заявления властей, продолжают проводить скрытую мобилизацию на войну в Украину. Ряды оккупантов каждый месяц пополняют как минимум 20 тысяч человек.

Более того, страна-агрессор, по его словам, планирует начать дополнительные мобилизационные мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министерство обороны РФ собирается с 1 апреля объявить набор в армию по контракту. Кремль планирует набрать еще 400 тыс. оккупантов.

– По данным росСМИ, российские мобилизованные из 52 регионов жалуются на задержки выплат на всех уровнях – от общегосударственных до региональных. При расширении масштабов мобилизации проблемы с выплатами будут только увеличиваться.

– "Мобики" из Иркутской области жалуются диктатору РФ Владимиру Путину на беззаконие военных командиров и просят помощи. Они утверждают, что их "бросают на убой" со словами "идите и сдохните".

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