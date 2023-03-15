Минобороны РФ начинает новый набор контрактников: планирует набрать еще 400 тысяч

Министерство обороны Российской Федерации планируют с 1 апреля объявить набор в армию по контракту. Кремль планирует набрать еще 400 тысяч оккупантов.

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Об этом сообщает "Радио Свобода". Российское минобороны уже разослало в регионы разнарядки с указанием числа людей, с которыми должны быть подписаны соответствующие документы.

Основная часть работы по набору ляжет на сотрудников военных комиссариатов, а отвечать за выполнение плана будут губернаторы. Согласно планам, в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу должны поступить по 10 тысяч человек, в Пермском крае - 9 тысяч.

В то же время, жителям Воронежской области снова начали вручать повестки в военкоматы. При этом власти региона утверждают, что это делается "исключительно для актуализации данных воинского учета".

Таким образом военкоматы пытаются компенсировать потери российских оккупантов в дефицитных воинских специальностях, сейчас это водители бронемашин и артиллеристы.

Напомним, в России наверняка не планируют объявлять новую волну мобилизации по меньшей мере до лета. Это связано с тем, что кремлевский диктатор Владимир Путин пытается сохранить стабильность своего режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, стране-агрессору России, развязавшей кровавую войну против Украины и собиравшейся взять Киев за три дня, не хватает денег даже на выплаты "мобилизованным". Военным преступникам РФ не выдают не только зарплат, но и отказывают в региональных выплатах и даже не выдают необходимую экипировку.

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