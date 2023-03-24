Денег нет, но вы сражайтесь: 'мобики' из 52 регионов России жалуются, что их 'кинули' с выплатами

Российские мобилизованные из 52 регионов жалуются на задержки выплат на всех уровнях – от общегосударственных до региональных. При расширении масштабов мобилизации проблемы с выплатами будут только увеличиваться.

Видео дня

Об этом сообщают росСМИ. Солдаты армии РФ массово отказываются идти воевать.

"При расширении масштабов мобилизации проблемы с выплатами будут только увеличиваться. По-настоящему массовые проблемы с невыплатами начались в январе 2023 года. Да и доказать факт участия в боевых действиях их участникам часто бывает непросто", – говорится в сообщении.

Как отмечает источник, в Чувашии около двух тысяч солдат написали рапорты на имя командира полка и отказались ехать в Украину. Они потребовали обещанную военкомом выплату от государства, а также региональные выплаты, ссылаясь на главу региона Олега Николаева – он заявлял, что на сопровождение всех мероприятий поддержки военнослужащих и их семей из бюджета Чувашской республики выделено 400 миллионов рублей (192 млн грн – Ред.).

Кроме того, добровольцам батальона "Ангара" Иркутской области должны были выплатить единовременно 200 тысяч рублей (95 тыч грн – ред).. Но никто из заключивших контракты в начале ноября не получил никаких выплат: объяснили это тем, что добровольцев так и не внесли в списки МО.

Также росСМИ сообщает, что семья тюменского участника "СВО" пытается добиться обещанных выплат. В течение двух месяцев военный не получал денежного довольствия. Только после многочисленных обращений в военкомат, военную прокуратуру, МО, зарплата стала поступать на карту.

В Забайкалье региональные выплаты не получают даже военнослужащие "СВО" по контракту. Кроме того, раненные на войне добровольцы зачастую не могут получить ни обещанные 3 миллиона (1.4 грн – Ред.), ни дополнительные региональные выплаты за ранение.

"При этом, деньги во всех случаях выделяются... но денег нет. Казнокрады жируют в своих имениях, а русских солдат просто "кидают" с выплатами. Если уже сейчас нечем платить, что будет дальше, когда будет новый массовый призыв?", – сообщается в источнике.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кремль по-прежнему не выполняет финансовые обещания в отношении "добровольцев", которых отправляет на войну против Украины. Вероятно, эта неудача окажет пагубное влияние на способность формировать добровольческие силы в долгосрочной перспективе, поскольку Россия стремится профессионализировать и расширить армию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!