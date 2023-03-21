Каждый месяц набирают около 20 тыс. оккупантов: в ГУР рассказали о скрытой мобилизации в России

В стране-агрессоре России продолжают проводить скрытую мобилизацию на войну в Украину. Ряды российских оккупантов каждый месяц пополняются как минимум на 20 тысяч человек.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона в понедельник, 20 марта. По его словам, не смотря на все заявления властей РФ о том, что так называемая частичная мобилизация была завершена, этот процесс продолжается.

Более того, россияне, как заявил Юсов, планируют начать дополнительные мобилизационные мероприятия.

"Врамках скрытой мобилизации ежемесячно россиянам удается около 20 тысяс человек мобилизовать. Дополнительно. Также готовятся новые мобилизационные мероприятия", – рассказал представитель украинской разведки.

Он также сообщил, что на территории России не хватает тренировочных баз для того, чтобы готовить будущих оккупантов. Для этого россияне отправляют "мобиков" на полигоны в Беларусь.

По словам Юсова, моральное состояние мобилизованных очень низкое, о чем свидетельствуют многочисленные аудиоперехваты с "паническими настроениями" окупантов на фронте.

"Они видят работу своих же "заградительных отрядов", видят некомпетентность своего командования и видят огромные потери людей вокруг себя. Ни о каких идейных составляющих или доверии к пропаганде Соловьева и Скабеевой речь точно не идет", – сказал представитель ГУР.

Ранее автор Telegram-канала "Досье Шпиона" сообщил, что с 1 апреля-2023 в РФ якобы планируют провести новую волну мобилизации на войну против Украины, но набирать будут "добровольцев". Инициатором называют зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который хочет найти для "СВО" еще 400 тысяч оккупантов.

Кроме того, министерство обороны страны-агрессора планирует с 1 апреля объявить набор в армию по контракту (еще 400 тысяч оккупантов), писали в региональных российских СМИ. Местным властям МО уже разослало разнарядки с указанием числа людей, с которыми должны быть подписаны документы.

Как сообщал OBOZREVATEL, стране-агрессору России, развязавшей кровавую войну против Украины и собиравшейся взять Киев за три дня, не хватает денег даже на выплаты "мобилизованным". Военным преступникам РФ не только не выдают зарплаты, но и отказывают в региональных выплатах и даже не дают необходимую экипировку.

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