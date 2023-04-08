Российским депутатам запретили выезд из страны, а чиновников заставили просить разрешения – росСМИ

Российским депутатам запретили выезд из страны. Чиновники пока должны только просить разрешения, чтобы выехать из государства-террориста. А вот в администрации кровавого президента таких жестких правил нет вообще.

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Об этом сообщает Тhe Bell. Запрет вступил в силу 7 апреля.

Выезжать за рубеж высокопоставленным сотрудникам правительства теперь можно только по официальным делам и с разрешения премьера.

То есть, начиная от министров, руководителей аппарата их замов, заканчивая начальниками департаментов – россияне могут попасть за рубеж только отдельными решениями и по согласованию с премьером и только в рамках производственной необходимости.

При этом для сотрудников Администрации президента таких строгих ограничений нет. Хотя, как отметили источники изданию, большинство кремлевских сотрудников даже и не пытаются.

Более того, части госслужащих и сотрудников госкорпораций приказали сдать заграничные паспорта.

Предполагается, что причина в опасении Кремля, что многие сотрудники за границей могут "неверно распорядиться информацией, которой владеют, о российской промышленности и ее состоянии на фоне "спецоперации".

К слову, в России, где еще недавно упорно боролись с "чипированием" Билла Гейтса под видом вакцинации от коронавируса, хотят принудительно чипировать своих чиновников, уезжающих на отдых за границу. Такие меры должны уберечь российских официальных лиц от вербовки "международной контрразведкой".

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянам и компаниям из РФ запретили покупать недвижимость в Литве. Запрет будет действовать как минимум до 2024 года. Он не будет распространяться на россиян, имеющих литовский вид на жительство, а также тех, кому квадратные метры достались по наследству.

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