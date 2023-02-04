В России хотят чипировать чиновников, выезжающих на отдых за границу: чтобы не завербовали

В России, где еще недавно упорно боролись с "чипированием" Билла Гейтса под видом вакцинации от коронавируса, хотят принудительно чипировать своих чиновников, уезжающих на отдых за границу. Такие меры должны уберечь российских официальных лиц от вербовки "международной контрразведкой".

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С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ от путинской "Единой России" Султан Хамзаев, сообщили российские СМИ. Ранее он предлагал также запретить въезд в РФ артистам, выехавшим за границу во время развязанной Путиным войны.

"Тех чиновников, которые неугомонно рвутся отдыхать за границу, которым так нужно уехать по своим личным делам, предлагаю принудительно "чипировать", – заявил Хамзаев.

Он предлагает оснастить таких лиц спутниковыми датчиками "для их собственной безопасности", поскольку "международная контрразведка работает профессионально и цинично".

"С точки зрения национальной безопасности в этот период государство имеет полное право знать, где и чем эти любители мировых курортов занимаются. Современные спутниковые технологии России позволяют до метра определить местонахождение человека", – сказал Хамзаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хамзаев назвал Казахстан "русской землей" и призвал присоединить его к России.

Также он отметился тем, что предложил запретить въезд российским актерам и бизнесменам, выехавшим из страны во время российско-украинской войны. Политик заявил, что своим бегством они "дистабилизируют всеобщую атмосферу" и внушают панику гражданам РФ.

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