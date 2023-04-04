Россиянам запретили покупать недвижимость в Литве: что известно о решении Сейма

Россиянам и компаниям из РФ запретили покупать недвижимость в Литве. Запрет будет действовать как минимум до 2024 года. Он не будет распространяться на россиян, имеющих литовский вид на жительство, также тех, кому квадратные метры достались в наследство.

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Решение принято, исходя из рисков для национальной безопасности балтийской страны. За соответствующую инициативу проголосовал Сейм Литвы (за – 76 депутатов, против – 13, воздержались 34), передает Delfi.

В комитете Сейма по нацбезопасности и обороне подсчитали, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину количество прибывающих в Литву россиян значительно выросло. Это повлияло и на динамику сделок на рынке недвижимости – только в 2022 году россияне в Литве купили 699 объектов.

Тем же законопроектом Сейм мог ввести ограничения на получение россиянами и беларусами литовского гражданства, однако в итоге эта норма не прошла голосование. При этом гражданам России все же запретят подавать заявления на получение временного вида на жительство в Литве через внешнего поставщика услуг за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Аргентине стали массово отказывать гражданам России в продлении туристического пребывания и выдаче вида на жительство. С 2022 года в Аргентину въехали более 22 тыс. россиян. Особую популярность страна получила для "родильного туризма" – Аргентина выдает гражданство по месту рождения.

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