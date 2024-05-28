Российский завод в Алабуге планирует выпускать 6 тыс. дронов Shahed в год – WSJ

Российский завод по производству дронов, расположенный в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, наращивает темпы производства. Там планируют выпускать 6 тысяч дронов-камикадзе в год, также предприятие собирает разведывательные БпЛА.

По состоянию на конец апреля завод в "Алабуге" опередил свой производственный график, поставив 4,5 тысячи Shahed. Об этом со ссылкой на данные разведки и аналитиков сообщает Wall Street Journal.

"В соответствии с контрактом между российскими руководителями завода и их иранскими партнерами, который обнародовал Prana Network (хакерская группа, которая в феврале текущего года заявила, что взломала серверы электронной почты, связанные с Корпусом стражей Исламской революции Ирана. – Ред.), который независимо подтвердили два советника компании, завод в Алабуге планирует выпускать 6000 ударных беспилотников Shahed в год, в дополнение к беспилотникам наблюдения... По данным Международного института стратегических исследований, лондонского аналитического центра, ориентированного на оборону, в конце апреля завод опередил свой производственный график, уже поставив 4500 Shahed", – отмечено в публикации.

Кроме того, издание утверждает, что Россия теперь производит собственные боеголовки вместо того, чтобы ждать поставок из Ирана, что ускоряет производство оружия. Завод использует иранские технологии и нанял рабочих из Восточной Африки.

Также Wall Street Journal, ссылаясь на данные украинской разведки и бывшего сирийского офицера, отмечает, что российские солдаты учатся управлять беспилотниками в Сирии с инструкторами как из Корпуса стражей революции, так и из поддерживаемой Ираном боевой группировки Хезболла.

В материале отмечено, что локализация производства Shahed в России "может повлиять на ход войны в Украине". Использование этих дронов-камикадзе уже позволило РФ "нацеливаться на электростанции и другие критические объекты внутри Украины".

"Хотя первоначальные модели были доставлены непосредственно из Ирана, последние удары были нанесены полностью изготовленными в России устройствами, говорят военные эксперты", – отмечено в публикации.

Кроме того, в "Алабуге" производятся разведывательные беспилотники М3 "Альбатрос".

"Десятки разведывательных беспилотников М3 "Альбатрос", изготовленных на заводе "Алабуга", получили детальную фоторазведку об украинских позициях и перемещениях на передовой. Их производитель заявил, что беспилотники уже помогли отразить попытку проникновения украинских сил в приграничный с Россией Белгородский район", – пишет издание.

Напомним, утром 2 апреля текущего года Силы обороны с помощью БпЛА атаковали завод по производству Shahed в Татарстане. Также под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Елаз-Нефтепродукт" в Нижнекамске.

Позже в сети появилось видео момента поражения дроном российского завода 2 апреля в особой экономической зоне города Елабуга, где враг собирает "Шахеды". Беспилотник попал в одну из построек, над которой после взрыва в небо поднялся огненный "гриб". Местные власти впоследствии заявили, что попадание якобы пришлось на здание общежития учебного заведения.

РосСМИ заявили, что нефтеперерабатывающий завод в Татарстане атаковал украинский дрон UJ-22 Airborne, являющийся разработкой украинской компании "Ukrjet". Согласно характеристикам этого БПЛА, максимальная дальность его полета составляет 800 км, тогда как расстояние от границы Украины до Елабуги по прямой – 1237 км.

OBOZ.UA рассказывал, что известно об особой экономической зоне "Алабуга", где производятся дроны-камикадзе по иранским технологиям.

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