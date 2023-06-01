Российские добровольцы из 'Градов' накрыли 'защитников путинской шайки' в Шебекино: у россиян истерика. Видео

Бойцы Русского добровольческого корпуса нанесли удар по зданию МВД в городе Шебкино Белгородской области из реактивных систем залпового огня "Град". В момент удара там находились силовики и военные.

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В управлении МВД "защитники путинской шайки" работали над объявлением плана "Крепость". Об этом сообщает Telegram-канал "Русского добровольческого корпуса" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российские добровольцы рассказали, что специально дали время силовиками собраться в здании управления МВД. После этого туда был нанесен удар из РСЗО "Град".

Также добровольцы дали понять, что результат удара по зданию МВД был успешным. К тому же, эту информацию подтвердили даже пропагандистские росСМИ.

Граждане страны-террориста РФ, которые еще несколько часов назад радовались убийству ребенка в Киеве и ракетным ударам по мирным жителям, устроили истерику из-за взрывов на Белгородщине.

Традиционно для агрессивных россиян стали высказывания о воображаемых "красных линиях" и призывы к уничтожению мирных жителей не только в Украине, но и в других европейских городах, в частности, в Польше и Британии.

Кроме того, неадекватные граждане РФ после полутора лет полномасштабной войны против Украины начали ныть, что им страшно, и беспомощные люди на Белгородщине испытывают ужас.

Напомним, в стране-террористе РФ заявили, что на границе с Белгородской областью якобы идет бой. Россияне пожаловались, что "диверсанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино" с помощью танков. В свою очередь, губернатор Белгородщины подтвердил эвакуацию местных жителей.

В Белгородской области России в ночь на 1 июня местные жители вновь пожаловались на мощные взрывы. Россияне паниковали и публиковали в сети видео "бавовны", а губернатор области Вячеслав Гладков заявил о "работе ПВО".

Ранее сообщалось, что утром 27 мая в Белгороде заявили об атаке дрона на ТЭЦ, а в Псковской области произошла "бавовна" в админздании нефтепровода.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории страны-террориста России произошли очередные диверсии. В Белгородской области дрон атаковал здание "Газпрома".

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