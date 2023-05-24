Российские добровольцы 'демилитаризовали' технику РФ в Белгородской области. Фото и видео

Бойцам российских подразделений удалось уничтожить несколько единиц вражеской техники в Белгородской области. В сети появились первые подтверждения "демилитаризации" армии РФ на ее же территории.

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Эти кадры в своем Telegram-канале распространил украинский журналист Андрей Цаплиенко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Удалось идентифицировать местность, где была разбита техника оккупантов – это кладбище возле села Глотово.

Были установлены точные координаты этого места.

Предварительно известно, что были уничтожены два автомобиля "Урал-4320" для перевозки личного состава, а также 100-мм гаубица Т-12.

Кто именно подбил вражеские машины – легион "Свобода России" или Русский добровольческий корпус – пока не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские добровольцы, воюющие за Украину, 22 мая сообщили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. Они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и захождении передовых групп в Грайвороне.

– В ГУР подтвердили, что российские добровольцы проводят операцию в Белгородской области и назвали ее основную цель.

– 23 мая в России заявили о новой атаке "ДРГ" на Белгородскую область. По данным источников в украинской разведке, РФ хотела перебросить туда дополнительные войска.

– Также стало известно, что украинские военные не участвуют в операции в Белгородской области, а РДК и легион "Свобода России" понесли незначительные потери.

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