Украинские воины не заходили на территорию РФ, у РДК и легиона 'Свобода России' есть незначительные потери – NYT

Украинские военные не участвуют в операции в Белгородской области. Наши защитники не заходили на территорию РФ, они выполняют вспомогательную роль, защищая границу Украины на случай контратаки со стороны России.

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Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на слова высокопоставленного украинского чиновника. Как уже стало известно ранее, на территории Белгородской области действуют подразделения, сформированные из россиян – легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус.

Чиновник отметил, что эти формирования понесли потери при прорыве на территорию РФ, однако они были незначительными и не повлияли на боеспособность подразделений.

"Это первая операция легиона на территории России, и дальше масштабы наших действий будут только увеличиваться", – сказал представитель "Свободы России" с позывным "Цезарь". Он добавил, что цели операции были достигнуты.

Отметим, что российские подразделения также взяли на себя ответственность за прорыв на территорию Брянской области в марте этого года.

Ранее были идентифицированы четыре добровольца РФ, прорыв которых в Белгородскую область вызвал панику. Среди них, в частности, бывший офицер ФСБ, актер и музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В России 23 мая заявили о новой атаке "ДРГ" на Белгородскую область. По данным источников в украинской разведке, РФ хотела перебросить туда дополнительные войска.

– В Белгородской области России решили отменить режим контртеррористической операции. Однако там так и не пришли к согласию, что рассказывать россиянам об "украинской ДРГ".

– В минобороны РФ на второй день операции Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" в Белгородской области поспешили отчитаться о якобы ликвидации "диверсантов". В РДК опровергли эту информацию.

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