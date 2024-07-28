Российская пропагандистка заявила, что 'герой России' устроил ловушку для 'вагнеровцев' в Мали

Российская Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова обвинила в разгроме "вагнеровцев" в Мали некого "героя России". Именно благодаря ему, утверждает она, наемники ЧВК "Вагнер" угодили в засаду повстанцев-туарегов.

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Имени виновника разгрома пропагандистка не назвала, однако, судя по сообщениям в российском сегменте Telegram, на эту роль вырисовываются несколько претендентов.

"Это действительно правда, в Мали много убитых и пленных наших ребят, ребят из "Вагнера". Попали в засаду. Видео ставить не буду - не хочу публиковать трупы наших пацанов. Не хочу публиковать как издеваются эти радикалы над нашими. И у этой фатальности есть имя и фамилия, и известный позывной, и даже звезда Героя России. Везде у нас фатальные ошибки. Если не избавиться от долб*ебов и мясников, от тварей и мразей, от тупых алчных сволочей в погонах, так и будем прос*рать и хоронить мужиков нормальных", – написала Кашеварова в своем Telegram-канале.

Она не назвала ни "имени и фамилии", ни "известного позывного" упомянутого героя России. И обвинения Кашеваровой могут касаться сразу нескольких персонажей.

Так, в правозащитном проекте Gulagu.net обратили внимание на то, что среди ликвидированных повстанцами в Мали – наемник и создатель аффилированного с ЧВК "Вагнер" Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин. Он весной 2023 года по команде основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в своем ресурсе атаковал генерал минобороны РФ Александра Лапина (герой РФ с 4 июля 2022 года), начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова (герой РФ с 2016 года), экс-министра обороны России, а ныне секретаря Совбеза Сергея Шойгу (герой РФ с 1999 года).

При этом Лапин, которого Федянин обвинил в двухкратном разгроме российских колонн в районе Белогоровки на Луганщине еще в мае 2022 года, так сильно обиделся, что лично обращался к министру МВД и требовал привлечь обидчика к ответственности.

"В закрытых чатах "вагнеровцев" сейчас идёт обсуждение и поиск тех, кто мог слить туарегам координаты передвижения колонны двух отделений 13 ШО, и несколько сотрудников СБ склоняются к версии, что данные были умышленно слиты "кураторами" из МинОбороны РФ, а один из них прямо обвинил МО в том, что в Мали произошло продолжение расправы над "ЧВК Вагнер", начавшееся 23 августа прошлого года с убийства главарей террористической организации "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и Валерия Чекалина", – отмечают в Gulagu.net.

В то же время, из поста Кашеваровой можно сделать вывод, что неназванного "героя России" она винит в халатности и бездарном планировании операции, завершившейся разгромом наемников. Если взять эту версию за основу, речь может идти о командире ЧВК "Вагнер" Антоне Елизарове с позывным "Лотос". Своего "героя России" он также успел получить, закрытый указ российского диктатора Владимира Путина был подписан в 2022 году.

И часть "вагнеровцев", похоже, придерживаются такого же мнения.

"В среде "вагнеровцев" нарастает волна ярости и негатива по отношению к командиру "ЧВК Вагнер" Антону Елизарову с позывным "Лотос", которого обвиняют в провале, непродуманной операции под Тин-Зауатином. Одни сообщают, что "Лотос" также попал в засаду туарегов, другие – что он сейчас ищет варианты, как выйти из этой ситуации и не быть убитым своими же", – рассказали в Gulagu.net, добавив, что уточняют детали.

Напомним, ранее стало известно, что в Мали повстанцы разбили группу "вагнеровцев" на границе с Алжиром. Вместе с россиянами были убиты и ранены десятки солдат хунты.

Повстанческое движение туарегов "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) заявило, что его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен в четверг и пятницу.

Армия Мали тем временем сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Также они заявили о ликвидации около 20 повстанцев.

Позже выяснилось, что среди ликвидированных может быть российский командир, который вел бои за Бахмут и Соледар, а также известный пропагандист РФ, последнего, по данным Z-каналов, опознали на одном из видео с телами наемников.

Позже малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных "вагнеровцев". Таким образом они хотят выразить поддержку украинскому народу в борьбе с общим врагом – Россией.

В России заговорили о причастности МО РФ или СВР к возможной сдаче "вагнеровцев" повстанцам.