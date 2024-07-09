В Белгороде раздались взрывы во время воздушной тревоги: над городом поднялся густой дым. Фото и видео
В российском Белгороде вечером в понедельник, 8 июля, местные жители пожаловались на громкие взрывы. После прилетов в городе видно задымление.
Об этом писали российские пропагандистские каналы в Telegram. Взрывы попали на видео – они раздались вместе с сигналом воздушной тревоги.
РосСМИ писали, что в Белгороде и области была объявлена ракетная и дроновая опасность. Пропагандисты утверждают, что "было сбито несколько реактивных снарядов и БПЛА".
После серии взрывов в одном из районов Белгорода видно сильное задымление сразу в двух местах. Россияне пишут о якобы нескольких пострадавших.
Позже в сети показали последствия обстрела. В некоторых зданиях выбиты стекла.
Как сообщал OBOZ.UA,в сети появилось видео последствий атаки дронов по складу боеприпасов в Воронежской области РФ. После атаки на нем вспыхнул пожар, мощная детонация продолжалась более 6 часов.
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