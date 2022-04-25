РФ пытается достать с затонувшего крейсера "Москва" ракеты и секретные документы – СМИ
Россия предпринимает попытки спасти ракетный крейсер "Москва", который был потоплен украинскими военными. Ныне страна-агрессор бросила много сил на поиски флагмана Черноморского флота.
С корабля на дне моря россияне якобы пытаются достать ракеты и секретные документы. Об этом сообщает Telegram-канал "BILD на русском" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что на месте затонувшего корабля работает специальное спасательное судно "Коммуна".
Известно, что его построили еще при царе и впервые спустили на воду под названием "Волховъ" в 1913 году. Оно считается одним из старейших действующих боевых кораблей в вооружении российского военно-морского флота.
К попыткам РФ спасти "Москву" относятся скептически. Ведь из-за размеров крейсера – 187 метров в длину – 110-летней "Коммуне" вряд ли удастся поднять с глубины затонувшее судно целиком.
"Но будут предприняты попытки спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование", – говорится в посте.
Ранее журналисты, работающие с технологией OSINT, опубликовали вероятные кадры горящего крейсера "Москва". Программа позволяет использовать военную информацию из открытых источников.
Портал Defense Express, ссылаясь на источники, написал, что военное командование РФ активно "ищет виновных" в потере ракетного крейсера, по которому ударили крылатые ракеты "Нептун" ВСУ. По этой причине был снят с должности и арестован командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
мать российского матроса-срочника из "Москвы" призналась, что из-за украинского удара ракетами "Нептун" по крейсеру погибли около 40 человек. По ее словам, часть моряков пропала без вести, еще очень много получили ранения от взрыва.
К берегу Черного моря в Одессе начали прибиваться фуражки членов экипажа "Москва", которые затонули вместе с судном. В сети показали соответствующее фото.