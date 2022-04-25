РФ пытается достать с затонувшего крейсера 'Москва' ракеты и секретные документы – СМИ

Россия предпринимает попытки спасти ракетный крейсер "Москва", который был потоплен украинскими военными. Ныне страна-агрессор бросила много сил на поиски флагмана Черноморского флота.

С корабля на дне моря россияне якобы пытаются достать ракеты и секретные документы. Об этом сообщает Telegram-канал "BILD на русском" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на месте затонувшего корабля работает специальное спасательное судно "Коммуна".

Известно, что его построили еще при царе и впервые спустили на воду под названием "Волховъ" в 1913 году. Оно считается одним из старейших действующих боевых кораблей в вооружении российского военно-морского флота.

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К попыткам РФ спасти "Москву" относятся скептически. Ведь из-за размеров крейсера – 187 метров в длину – 110-летней "Коммуне" вряд ли удастся поднять с глубины затонувшее судно целиком.

"Но будут предприняты попытки спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование", – говорится в посте.

Ранее журналисты, работающие с технологией OSINT, опубликовали вероятные кадры горящего крейсера "Москва". Программа позволяет использовать военную информацию из открытых источников.

Портал Defense Express, ссылаясь на источники, написал, что военное командование РФ активно "ищет виновных" в потере ракетного крейсера, по которому ударили крылатые ракеты "Нептун" ВСУ. По этой причине был снят с должности и арестован командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов.

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