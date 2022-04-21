В Одессе к берегу начало прибивать фуражки оккупантов из затопленного крейсера 'Москва'. Фото

В Одессе к берегу Черного моря прибилась фуражка утопленного моряка из экипажа российского ракетного крейсера "Москва". В сети показали соответствующее фото.

Кадр появился в Telegram-канале Вооруженных сил Украины в среду, 20 апреля. На нем видна фуражка российского моряка на камне у берега.

"К берегу в Одессе прибились первые фуражки утопленных рашистов из крейсера "Москва", – говорится в сообщении.

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Ранее спикер Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк сообщила, что враг не смог эвакуировать экипаж своего корабля "Москва". В этом ему помешала сама природа – шторм на море не позволил ни погасить пожар на борту, ни провести эвакуацию.

По ее словам, попадание украинских ракет в российский крейсер привело к детонации боекомплекта, после чего "началась борьба за живучесть".

В то же время мать матроса-срочника из членов экипажа затонувшего флагмана Черноморского флота, из которого выпускали ракеты по украинским городам, рассказала, что в момент аварии на борту находились 510 членов экипажа. Когда одна из крылатых ракет "Нептун" прилетела на палубу, сразу погибли 40 человек, у многих были оторваны конечности.

Сын связался с ней 14 апреля, когда на крейсере уже сутки пылал пожар, он плакал и все, что ей рассказывал, никак не соответствовало официальным данным Минобороны.

Отметим, что флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва" пошел ко дну. Эту информацию официально подтвердило командование России. В Украине сообщили, что наши военнослужащие нанесли удары ракетами "Нептун".

Москва продолжает скрывать подлинные данные о причинах потопления крейсера. Только международные эксперты и фотографии со спутниковых систем съемки позволяют миру узнать истину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились кадры, опровергающие заявления российской пропаганды о том, что крейсер "Москва" якобы получил повреждение корпуса в результате взрыва боеприпаса и затонул во время буксировки в шторм. Изображения в значительной степени подтверждают, что результатом гибели судна стала ракетная атака.