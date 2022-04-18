Десятки погибших, у раненых оторваны конечности: мать моряка с 'Москвы' раскрыла правду об ударе 'Нептунами'

Мать российского матроса-срочника, который находился на затонувшем крейсере "Москва", рассказала, что в результате удара Украины "Нептунами" по кораблю погибло около 40 человек. Несколько моряков пропали без вести, а очень много военных получили ранения в результате взрыва.

Об этом пишет издание "Новая газета. Европа". Сын этой женщины выжил и связался с матерью 15 апреля. По его словам, в "Москву" якобы прилетело три ракеты "Нептун", хотя Украина заявляла о двух попаданиях.

"Сын позвонил, он плакал. Он говорит: "Мамочка, я никогда не думал, что в мирное, в принципе, время я попаду в такое месиво. Я даже не буду тебе говорить в подробностях, что я видел. Это настолько страшно", – рассказала россиянка.

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У пострадавших российских моряков в основном оторваны конечности, "потому что были такие взрывы – и то, что сдетонировало, и то, что попали ракеты".

Мать матроса отметила, что в российских СМИ не раскрывают подробности инцидента с "Москвой", так как Министерство обороны РФ не хочет признавать поражение, которое России нанесла Украина.

Напомним, что по данным Морской охраны Госпогранслужбы Украины РФ не смогла эвакуировать экипаж затонувшего крейсера "Москва". В этом ему помешала сама природа – шторм на море не позволил ни потушить пожар на борту, ни провести эвакуацию.

Вскоре журналисты установили личность одного из погибших на крейсере "Москва" российских моряков. Речь идет об Иване Вахрушеве, который служил в пятой боевой части, отвечавшей за эксплуатационную безопасность корабля. А в Минобороны России заявили о гибели капитана "Москвы".

16 апреля в России показали странное видео с моряками затонувшего крейсера. Опубликованные кадры заставили еще больше усомниться в словах российской власти об "эвакуации экипажа", журналисты заметили несовпадения в ролике.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 апреля украинские защитники нанесли ракетный удар по российскому крейсеру "Москва" в Черном море. На корабле начался пожар.

Российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва", однако заявила, что ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что причины пожара на крейсере "Москва", который 13 апреля попал под прицел украинских ракет, "устанавливаются". Очаг возгорания на судне якобы был локализован.