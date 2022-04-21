Defense Express сообщил об аресте командующего Черноморским флотом РФ после затопления 'Москвы'

Военное командование РФ активно "ищет виновных" в потере ракетного крейсера "Москва", по которому ударили крылатые ракеты Вооруженных Сил Украины "Нептун". По этой причине был снят с должности и арестован командующий Черноморским флотом России адмирал Игорь Осипов.

Об этом сообщает военный портал Defense Express, ссылаясь на источники. Как отмечается, в "опалу" попал также начальник штаба – первый заместитель командующего флотом вице-адмирал Сергей Пинчук.

В отношении в него в РФ сейчас осуществляются следственные действия. А временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом назначен вице-адмирал Аркадий Романов (заместитель командующего).

Примечательно, что адмирал Осипов ранее сказал: "Черноморский флот без флагмана (ракетного крейсера "Москва". – Ред.) не может существовать. Не был бы я командующим флотом, если бы у меня не было флагмана".

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В Defense Express отметили, что эта фраза стала для Осипова пророческой: "Нет флагмана, не будет и командующего".

Также журналисты напомнили, что перед вторжением росСМИ писали, будто Осипов лично проверил способность флагманского крейсера отражать удары с воздуха и остался доволен.

Как сообщал OBOZREVATEL, мать моряка, служившего на крейсере "Москва", рассказала, что флагманское судно направлялось к Одессе для высадки десанта. Сын связался с ней, когда на корабле уже сутки горел пожар: все, что он ей говорил, никак не соответствовало официальным данным российского минобороны.

А отец матроса, вероятно, погибшего на крейсере "Москва", обвинил Кремль во лжи. По его словам, на борту было много срочников.