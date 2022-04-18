OSINT-журналисты показали возможное фото горящего крейсера 'Москва'

Журналисты, работающие с технологией OSINT, опубликовали вероятные кадры пылающего крейсера "Москва", одного из главных объектов Черноморского флота ВМС России. Программа позволяет использовать военную информацию из открытых источников.

Фотографии опубликованы в Twitter OSINTtechnical. На них виднеется судно, очень схожее с российским гвардейским ракетным крейсером "Москва".

Поздней еще один журналист Майк Райт опубликовал вид "Москвы", терпящей крушение, с другого ракурса. Фотограф, судя по кадру, делал снимок с палубы другого судна, проплывавшего мимо.

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Отметим, что OSINT-технология предполагает поиск военной, политической, общественно-значимой информации, ее регистрацию, учет и анализ, хранение и распространение, обеспечение безопасности информации и презентацию результатов исследований. Первоначальная информация из открытых источников после ее аналитической переработки может стать ценными знаниями, особенно в условиях войны.

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