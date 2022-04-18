OSINT-журналисты показали возможное фото горящего крейсера "Москва"
Журналисты, работающие с технологией OSINT, опубликовали вероятные кадры пылающего крейсера "Москва", одного из главных объектов Черноморского флота ВМС России. Программа позволяет использовать военную информацию из открытых источников.
Фотографии опубликованы в Twitter OSINTtechnical. На них виднеется судно, очень схожее с российским гвардейским ракетным крейсером "Москва".
Поздней еще один журналист Майк Райт опубликовал вид "Москвы", терпящей крушение, с другого ракурса. Фотограф, судя по кадру, делал снимок с палубы другого судна, проплывавшего мимо.
Отметим, что OSINT-технология предполагает поиск военной, политической, общественно-значимой информации, ее регистрацию, учет и анализ, хранение и распространение, обеспечение безопасности информации и презентацию результатов исследований. Первоначальная информация из открытых источников после ее аналитической переработки может стать ценными знаниями, особенно в условиях войны.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
13 апреля украинские защитники нанесли ракетный удар по российскому крейсеру "Москва" в Черном море. На корабле начался пожар.
Российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва", однако заявила, что ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса.
Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что причины пожара на крейсере "Москва", который 13 апреля попал под прицел украинских ракет, "устанавливаются". Очаг возгорания на судне якобы был локализован.
Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев вышел в радиоэфир в бешенстве в связи с тем, что российский флот понес такую серьезную потерю