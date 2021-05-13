РФ косвенно признала оккупацию Донбасса, возбудив дело за 'обстрелы жителей'

В России завели уголовные дела за якобы обстрелы мирных жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей "украинскими силовиками" на Донбассе. Им приписывают "применение средств и методов, запрещенных международным договором РФ".

Об этом сообщила пресс-служба российского Следственного комитета. Там заявили, что "продолжают устанавливать новые такие факты в отношении жителей ОРДЛО", чем косвенно сами признали оккупацию Донбасса.

"По данным следствия, украинские военнослужащие 8 мая 2021 года произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в поселке шахты "Трудовская" Петровского района города Донецк. В результате обстрела не участвующий в вооруженном конфликте мирный житель 1939 года рождения получил ранения и погиб", – утверждают в РФ.

Кроме того, в ведомстве убеждают, что 10 мая 2021 года "украинские военнослужащие произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения" тоже объектов гражданской инфраструктуры, которые не являются военными целями, в поселке Александровка Петровского района. Заявляется, что в результате "получил ранения" тоже мирный житель – 1972 года рождения.

В СК России по указанным фактам зарегистрировали уголовные производства по ч. 1 ст. 356 российского УК – "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ".

"Артиллерийские обстрелы украинскими военнослужащими гражданской инфраструктуры, где нет никаких военных объектов, направлены на убийство либо причинение тяжкого вреда здоровью неограниченного количества гражданских лиц, не участвующих в вооруженном конфликте. Украинские силовики нарушают положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней", – заявили в СК РФ, пригрозив судом.

Отметим: российско-оккупационные войска на Донбассе 8 мая обстреляли из противотанковых пушек "Рапира" жилой сектор Марьинки. Как установили наблюдатели ОБСЕ, огонь они вели из населенного пункта шахта Трудовская на окраине Донецка. За день до того оккупанты ударили и возле населенного пункта Шумы, повредив линию электропередач. К счастью, никто из жителей не пострадал.

ОБСЕ зафиксировала 807 нарушений прекращения огня только за 7 мая. Больше всего их было в Донецкой области – 663, а в Луганской наемники "Л/ ДНР" устроили обучения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейском Союзе считают, что Россия стремится к "де-факто интеграции" территорий Донбасса в состав РФ. Об этом свидетельствуют, в частности, организация Кремлем незаконных выборов и выдача российских паспортов жителям восточной части Украины.