'Ресурсов нет': на РоссТВ неожиданно заявили, что скорейшее окончание 'СВО' будет победой РФ. Видео

Российские пропагандисты начали понимать, что страна-террорист не сможет выиграть войну, которую она развязала в Украине. В этой связи на российском телевидении неожиданно заявили, что скорейшее окончание "специальной военной операции" станет победой РФ.

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Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. Интересно, что рупоры Кремля начали скулить о потерях России и нехватке ресурсов.

"Ресурсов для того, чтобы установить контроль над Украиной, нет. Если эта ситуация сейчас завершится, тем меньше убытков, и в количестве погибших, раненых, изуродованных людей и в России, и в Украине. Победа - это скорейшее окончание "СВО", – отметил российский пропагандист.

Напомним, у российских пропагандистов не прекращается истерика, которая началась из-за событий в Белгородской области. Топовый рупор Кремля Ольга Скабеева уже призывает перебросить войска из Украины в Белгородщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая президент российского Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин выступил в эфире НТВ и призвал избрать нового президента в 2024 году. По его словам, это его стране необходимо для того, чтобы "восстановить нормальные отношения" с Европой.

После недавней атаки БПЛА на Москву в России изрядно испугались новым "витком эскалации" войны против Украины. Даже пропагандисты признали, что это только начало ударов и что у украинцев есть еще козырь в рукаве.

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