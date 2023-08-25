Разведка Британии объяснила, как гибель Пригожина ударит по ЧВК 'Вагнер'

23 августа, ровно через два месяца после вооруженного мятежа наемников частной военной компании "Вагнер", в Тверской области РФ разбился самолет, на котором, как сообщается, летело руководство этой ЧВК. Согласно сообщениям, погибли десять человек, среди которых владелец "Вагнера" Евгений Пригожин.

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Если гибель Пригожина и других руководителей ЧВК действительно подтвердится, это окажет глубокое дестабилизирующее влияние на "Вагнер", любой преемник не сможет сравниться с "поваром Путина". В этом убеждены в британской разведке, прогноз по судьбе "Вагнера" опубликовали в Министерстве обороны Великобритании.

В британской разведке отметили, что бизнес-лайнер Embraer, связанный с "Вагнером", разбился в Тверской области, на пути между Москвой и Санкт-Петербургом. Это произошло 23 августа, ровно через два месяца после начала короткого вооруженного мятежа "вагнеровцев" и их незавершенного похода на Москву.

"Российские власти утверждают, что 10 человек на борту погибли, включая владельца "Вагнера" Евгения Пригожина. Еще нет окончательных доказательств того, что Пригожин был на борту, и известно, что он принимает исключительные меры безопасности. Однако существует большая вероятность того, что он действительно мертв", – констатировали в МО Британии.

Гибель Пригожина сильно ударит по ЧВК "Вагнер" и окажет глубокое дестабилизирующее влияние на эту частную армию.

"Его (Пригожина. – Ред.) личные качества – гиперактивность, исключительная дерзость, стремление к результату и чрезвычайная жестокость – пронизывали "Вагнер", и вряд ли любой преемник с ними сравнится. Вакуум лидерства "Вагнера" усилится тем, что основатель и полевой командир Дмитрий Уткин, а также начальник службы безопасности и начальник транспортной логистики Валерий Чекалов тоже погибли", – прогнозируют в британской разведке.

Напомним, вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области, в 15 километрах от авиабазы "Хотилово", упал частный бизнес-джет, связанный с ЧВК "Вагнер". На нем, как отметили в "Росавиации", должны были лететь владельцы "Вагнера" Пригожин, а также представители высшего руководства этой частной военной компании.

Все семь пассажиров борта, а также три члена экипажа погибли.

В течение некоторого времени уверенности в том, что Пригожин действительно был в самолете, не было, однако впоследствии стали появляться сообщения о его гибели. Позже в разведке США подтвердили, что Пригожин погиб.

Также очевидцы утверждали, что перед падением самолета слышали два взрыва, что дало толчок распространению версии о том, что борт был сбит российским ПВО. В пользу этой версии свидетельствовали также многочисленные отверстия на обломках самолета, характерные для поражения воздушной цели средствами ПВО.

Впрочем, топовые российские пропагандисты, оправившись от первого шока, начали педалировать версию с "украинским следом" и якобы заложенной на борту взрывчаткой. Также они усиленно убеждают россиян, что Путину, которого заподозрили в показательной расправе с Пригожиным, его гибель была "совсем невыгодна".

В Институте изучения войны уверены, что российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Аналитики считают, что так российский диктатор отомстил за унижение из-за вооруженного мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня. Именно поэтому ликвидация Пригожина и командиров "Вагнера" была максимально демонстративной.

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