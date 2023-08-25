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Разведка Британии объяснила, как гибель Пригожина ударит по ЧВК "Вагнер"

Лилия Рагуцкая
Новости России
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Разведка Британии объяснила, как гибель Пригожина ударит по ЧВК 'Вагнер'

23 августа, ровно через два месяца после вооруженного мятежа наемников частной военной компании "Вагнер", в Тверской области РФ разбился самолет, на котором, как сообщается, летело руководство этой ЧВК. Согласно сообщениям, погибли десять человек, среди которых владелец "Вагнера" Евгений Пригожин.

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Если гибель Пригожина и других руководителей ЧВК действительно подтвердится, это окажет глубокое дестабилизирующее влияние на "Вагнер", любой преемник не сможет сравниться с "поваром Путина". В этом убеждены в британской разведке, прогноз по судьбе "Вагнера" опубликовали в Министерстве обороны Великобритании.

В британской разведке отметили, что бизнес-лайнер Embraer, связанный с "Вагнером", разбился в Тверской области, на пути между Москвой и Санкт-Петербургом. Это произошло 23 августа, ровно через два месяца после начала короткого вооруженного мятежа "вагнеровцев" и их незавершенного похода на Москву.

"Российские власти утверждают, что 10 человек на борту погибли, включая владельца "Вагнера" Евгения Пригожина. Еще нет окончательных доказательств того, что Пригожин был на борту, и известно, что он принимает исключительные меры безопасности. Однако существует большая вероятность того, что он действительно мертв", – констатировали в МО Британии.

Гибель Пригожина сильно ударит по ЧВК "Вагнер" и окажет глубокое дестабилизирующее влияние на эту частную армию.

"Его (Пригожина. – Ред.) личные качества – гиперактивность, исключительная дерзость, стремление к результату и чрезвычайная жестокость – пронизывали "Вагнер", и вряд ли любой преемник с ними сравнится. Вакуум лидерства "Вагнера" усилится тем, что основатель и полевой командир Дмитрий Уткин, а также начальник службы безопасности и начальник транспортной логистики Валерий Чекалов тоже погибли", – прогнозируют в британской разведке.

Напомним, вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области, в 15 километрах от авиабазы "Хотилово", упал частный бизнес-джет, связанный с ЧВК "Вагнер". На нем, как отметили в "Росавиации", должны были лететь владельцы "Вагнера" Пригожин, а также представители высшего руководства этой частной военной компании.

Все семь пассажиров борта, а также три члена экипажа погибли.

В течение некоторого времени уверенности в том, что Пригожин действительно был в самолете, не было, однако впоследствии стали появляться сообщения о его гибели. Позже в разведке США подтвердили, что Пригожин погиб.

Также очевидцы утверждали, что перед падением самолета слышали два взрыва, что дало толчок распространению версии о том, что борт был сбит российским ПВО. В пользу этой версии свидетельствовали также многочисленные отверстия на обломках самолета, характерные для поражения воздушной цели средствами ПВО.

Разведка Британии объяснила, как гибель Пригожина ударит по ЧВК "Вагнер"

Впрочем, топовые российские пропагандисты, оправившись от первого шока, начали педалировать версию с "украинским следом" и якобы заложенной на борту взрывчаткой. Также они усиленно убеждают россиян, что Путину, которого заподозрили в показательной расправе с Пригожиным, его гибель была "совсем невыгодна".

В Институте изучения войны уверены, что российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Аналитики считают, что так российский диктатор отомстил за унижение из-за вооруженного мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня. Именно поэтому ликвидация Пригожина и командиров "Вагнера" была максимально демонстративной.

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