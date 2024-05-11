В российском Белгороде прогремела серия взрывов, горят автомобили. Фото и видео

В субботу, 11 мая, в российском Белгороде снова раздалась серия взрывов. После "хлопков" вспыхнули несколько пожаров, в частности, загорелись припаркованные автомобили.

В местных пабликах писали, что город находился под "мощным обстрелом". В нескольких многоэтажках вылетели окна, дома получили повреждения.

По данным российских СМИ, один человек погиб, а еще по меньшей мере 29 пострадали. Впоследствии эту информацию подтвердил губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков. По его словам, женщина умерла до прибытия медиков, а среди раненых есть ребенок.

"Сгорели несколько автомобилей. Один из снарядов попал в подъезд", – писали СМИ.

По предварительным данным, в здание прилетели обломки зенитной ракеты российской ПВО. Также сообщалось, что во дворе одного из домов детонировал сбитый снаряд.

Позже в минобороны РФ традиционно обвинили во взрывах в Белгороде Украину. Там заявили, что ВСУ якобы били по Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Оккупанты отчитались о "уничтожении" 12 реактивных снарядов над регионом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 мая в российском Белгороде и области снова пожаловались на "атаку со стороны ВСУ". Руководство региона утверждает, что над Белгородом и районом "сработала ПВО", однако отчиталось и о разрушениях.

– Позже вечером на Белгородщине тоже было неспокойно, там раздавались взрывы. Сообщается, что в Ракитянском районе прилет БПЛА по одному из предприятий.

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