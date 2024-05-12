Чуть не вышли на себя: пропагандисты опозорились фейком об 'украинском ударе' по Белгороду. Фотофакт

Кремлевские пропагандисты запутались в собственной лжи, пытаясь обвинить Украину в обстреле десятиэтажного дома в Белгороде. Они дважды "исправляли" направление удара на картинке, которую репостнул рупор Кремля Владимир Соловьев.

На этом обратил внимание Telegram-канал "Быть Или". Как отмечают его авторы, кремлевский паблик "Война с фейками" дважды отредактировал картинку с направлением удара по жилому дому в Белгороде.

Изначально пропагандисты опубликовали изображение с настоящим местом прилета и правдоподобным северо-восточным направлением – со стороны РФ а не Украины.

Однако, очевидно, поняв, что они запостили неудобную правду, срочно пришлось редактировать картинку и указывать новое место прилета – юго-восточную сторону дома, чтобы выглядело как будто со стороны Украины, пишет канал.

"Но, видимо, поняв, что они совсем уж "махнули" с местом прилета, ведь прекрасно видно, куда прилетело, они снова отредактировали картинку, указав теперь уже восточную сторону дома, что ближе к месту прилета, но все еще можно выкрутить, как будто прилет был со стороны Украины. В войне с фейками главное – не разоблачить самих себя", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, около 11:40 в российском Белгороде прогремел взрыв, вследствие которого сложился целый подъезд десятиэтажного дома по улице Щорса. Жителей эвакуировали из-за угрозы обрушения всего дома, росСМИ заявили о 30 пострадавших.

В минобороны РФ утверждают, что в Белгороде якобы отработала ПВО, в результате чего фрагмент ракеты "Точка-У" попал в жилой дом.

Как допустил руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко, дом в Белгороде могли подорвать с целью провокации, ведь записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют, что взрыв, вероятно, произошел внутри дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!