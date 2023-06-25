'Путина нигде не было': СМИ указали на интересный нюанс 'переговоров' с Пригожиным

Российские СМИ выяснили новые детали "переговоров" Кремля с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным после его неудавшегося мятежа в РФ. Они начались еще с вечера 23 июня, когда тот объявил о начале своего "марша справедливости", а уже примерно в середине дня 24 июня куратор наемников пытался сам выйти на связь с руководством государства — и якобы даже "пытался дозвониться до Путина, но президент не хотел с ним говорить".

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Об этом сообщило издание "Медуза" со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации президента РФ Владимира Путина. По их оценкам, Пригожин якобы понял, что "превысил меру", а "перспективы движения его колонн туманны".

Поскольку куратор ЧВК настаивал, чтобы в переговорах участвовали "первые лица", но кремлевский диктатор не желал контактировать с ним, финальными переговорами занималась большая группа чиновников, в которую, в частности, входили глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и посол России в Беларуси Борис Грызлов. А возглавил эту группу самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он, при отсутствии в процессе Путина, выступил достойным доверенным лицом, чтобы Пригожин смог выйти из игры, "сохранив лицо".

Как отметил источник издания, "выгода" для Лукашенко очевидна: публично именно он стал человеком, который "спас Россию как максимум от гражданской войны, а как минимум от большой крови".

При этом в материале уточняется, что близкие к Кремлю и правительству РФ источники, сходятся во мнении, что по итогам своего радикального выступления Пригожин проиграл: "Он вытеснен из России. Президент такого не прощает". При этом предполагается, что в руководстве министерства обороны РФ возможны кадровые изменения, в большей степени из-за самоустранения руководства ведомства. Поскольку ни министр обороны Сергей Шойгу, ни начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов до сих пор ни слова не сказали о восстании Пригожина. Также неизвестно, где они все это время находились.

Также источники прокомментировали поведение в этой ситуации Путина, подчеркнув, что мятеж ослабил его позиции.

"Он не мог снизойти до Пригожина, но его вчера (после телеобращения. - ред.) не было нигде. Он „царь", „первый", но бляха-муха, когда надо — вмешайся, а не заставляй за себя светить фасадом Лукашенко и переговариваться силовиков", – отметили собеседники издания, близкие к Кремлю.

По их оценкам, теперь диктатору будет сложнее "собирать вертикаль власти" – а попыток "переустроить систему" со стороны "российских элит" станет только больше.

Напомним: 23 июня Евгений Пригожин с наемниками ЧВК "Вагнер" утром "захватили" Ростов, прошли Воронежскую область и дошли до Ельца в Липецкой области. Там провозглашенный "поваром Путина" поход на Москву был остановлен: Пригожин объявил о возвращении наемников в "полевые штабы" якобы из-за нежелания "проливать русскую кровь". Колонны развернулись назад, а поздно вечером "вагнеровцы" во главе с Пригожиным свернули военную технику и покинули Ростов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– западные медиа воскресные выпуски уделили внимание попытке военного переворота в России. Первые полосы авторитетных изданий содержали упоминание о "гражданской войне" в РФ, которая завершилась, так и не начавшись по-настоящему. Большинство изданий сошлись в том, что, независимо от продолжительности и результативности "бунта", он стал личным унижением для российского диктатора Владимира Путина и пошатнул позиции путинского режима;

– при этом после достижения договоренностей с Кремлем о завершении "похода на Москву" владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не выходит на связь. Его местонахождение на данный момент неизвестно;

– в свою очередь самые преданные путинскому режиму силовики признали, что Кремль не выдержал испытания "внештатной ситуацией", когда Пригожин пытался устроить мятеж. Общее настроение у представителей силового блока говорит о том, что перемены в руководстве страны-агрессора РФ неизбежны.

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