Пригожин не выходит на связь после 'перемирия' с Путиным: что известно СМИ

После достижения договоренностей с Кремлем о завершении "похода на Москву" владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не выходит на связь. Его местонахождение на данный момент неизвестно.

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В последний раз Пригожина видели поздним вечером 24 июня, когда он садился в автомобиль, на котором уехал из Ростова-на-Дону, ранее захваченного "вагнеровцами". Об этом пишут российские СМИ.

Судьбой Пригожина озаботилось российское издание RTVI. Журналист этого медиа обратился в пресс-службу главаря ЧВК "Вагнер" с вопросом о том, где находится Пригожин после завершения "мятежа".

"Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи", — заявили представители олигарха в ответе на запрос.

В то же время оппозиционное российское издание "Медуза" отмечает, что о местонахождении Пригожина нет никакой информации с вечера 24 июня.

"В последний раз его видели, когда он покидал Ростов. Тогда появилось видео, на котором основатель ЧВК Вагнера уезжает из Ростова-на-Дону на автомобиле. Где он сейчас — неизвестно", – пишет издание.

Напомним, ранее Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону начался захват зданий, в Воронежской области сообщали о перестрелках, а в нескольких регионах появилось много военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве и Подмосковье, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

Главарь ЧВК объявил о "походе на Москву". Наемники Пригожина сбили несколько российских вертолетов и самолет, и до вечера прошли Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, а потом остановились, не дойдя до Москвы 200 км.

Как выяснилось впоследствии, решение развернуть колонны и идти в обратном направлении Пригожин принял якобы после разговора с Лукашенко.

В Кремле рассказали о том, что в результате достигнутых "договоренностей" возбужденное ранее уголовное дело против Пригожина закроют и он уедет в Беларусь. Также Москва пообещала "иммунитет" для наемников, принявших участие в мятеже. В Кремле особо подчеркнули, что кадровые вопросы (Пригожин требовал отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы генштаба Валерия Герасимова) якобы "не обсуждались".

В то же время, в сети бурно обсуждают будущее Пригожина, отмечая, что Путин не простит тому "предательства".