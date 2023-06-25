'Перемены неизбежны': в России полковники МВД впервые усомнились в Путине и открыто критикуют его

Самые преданные путинскому режиму силовики признали, что Кремль не выдержал испытания "внештатной ситуацией", когда главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пытался устроить мятеж. Общее настроение у представителей силового блока говорит о том, что перемены в руководстве страны-агрессора РФ неизбежны.

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Примечательно, что высокопоставленные полковники МВД едва ли не впервые позволяют себе критиковать диктатора Путина и сомневаться в его всемогуществе и авторитете. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона".

В кремлевских кулуарах теперь активно обсуждают вероятность отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. Обсуждение вероятных кандидатов стало одной из главных тем в РФ, а среди наиболее часто упоминаемых имен – бывший личный охранник Путина, ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также военные преступники Сергей Суровикин и Михаил Мизинцев.

Однако источники в РФ утверждают, что перемены в минобороны и генштабе вряд ли состоятся, и Шойгу вместе с Герасимовым останутся при своих должностях. В ином случае отставка Шойгу означала бы для Путина то, что он фактически признал давление со стороны "вагнеровцев" и расписался в собственной слабости.

Также отмечается, что события в РФ заинтересовали и без того неуправляемых оккупантов из отряда "Шторм Z". По предварительным данным, захватчики "Шторм Z" приданные 49-й общевойсковой армии на Херсонском направлении устроили настоящий бунт. Они отказались выходить на позиции и заявили командованию, что намерены выдвигаться в РФ на помощь "вагнеровцам".

Поэтому офицеры подразделений 49-й общевойсковой армии получили приказ любыми силами удержать представителей "Шторм Z", вплоть до применения огнестрельного оружия. В итоге около 300 человек перекинули на остров Джарылгач, чтобы воспрепятствовать их мятежу.

Ранее сообщалось, что репутация кремлевского диктатора Владимира Путина после мятежа главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина необратимо повреждена. В этот раз глава Кремля сумел удержать в руках власть, но произошедшие события говорят о том, что его дни сочтены. После мятежа путинская "аура непобедимости" и контроля, сильно подорванная его ошибочным и неудавшимся вторжением в Украину, теперь будет разрушена.

Напомним, в России разгорелось противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ. После объявления владельцем ЧВК Евгением Пригожиным о намерениях "разобраться" с военным командованием России вооруженные люди появились в Ростове-на-Дону и окружили штаб Южного военного округа, а также ряд зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию.

Накануне Пригожин обвинил МО РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнер", что якобы привело к гибели и увечьям большого количества наемников. В минобороны обвинения назвали провокацией. Однако "повар Путина" объявил, что будет мстить и "освобождать Россию".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– До Москвы "вагнеровцы" так и не дошли – после разговора с Лукашенко Пригожин согласился остановить наступление на столицу РФ. После этого "вагнеровцы" во главе с "поваром Путина" свернули военную технику и покинули Ростов.

– После ситуации с "военным переворотом в РФ" уголовного дела на руководителя ЧВК "Вагнер" не будет. "Повару Путина" придется покинуть Россию и поехать в Беларусь.

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