Путин после 'инаугурации' заявил, что не отказывается от диалога с Западом, и упомянул о 'СВО'

Во вторник, 7 мая, в столице государства-террориста Москве проходит "инаугурация" кремлевского диктатора Владимира Путина. В своей речи перед россиянами военный преступник в который раз заговорил о целях войны против Украины.

Трансляцию "спектакля", организованного в большом кремлевском дворце, можно посмотреть в Youtube CBC TV Azerbaijan. В своей речи диктатор заверил, что Россия якобы не отказывается от диалога с западными странами, выбор – за ними, "с позиции не силы, а взаимоуважения".

Путин во время своей речи отдельно поблагодарил тех, кто "сражается за Отечество", а также граждан России во всех регионах страны. Заверил, что интересы и безопасность народа будут для него превыше всего.

Напомним, в ISW обратили внимание, что в преддверии "инаугурации" российского диктатора среди кремлевских чиновников началась новая волна соперничества за влиятельные позиции в правительстве. Российские элиты пытаются обеспечить себе влиятельные роли на тот случай, если диктатор Путин преждевременно покинет власть.

Агентство Reuters сообщало, что США и большинство стран ЕС будут бойкотировать кремлевскую церемонию приведения Путина к присяге на новый шестилетний срок в роли "президента", однако семь государств Евросоюза могут отправить своих представителей. Дипломатические источники журналистов сообщали, что церемонию посетят Франция, Венгрия, Словакия и возможно еще некоторые европейские страны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спикер ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петер Стано сообщил, что Россия разослала приглашение на так называемую инаугурацию Путина странам Европы. В ЕС решали, как будет целесообразно ответить на такое приглашение от имени всего союза.

– В Госдепе США заявили, что их представителей на церемонии инаугурации Путина не будет, поскольку Белый дом не считает эти выборы свободными. На вопрос, означает ли это, что Соединенные Штаты бойкотируют мероприятие, Миллер отметил, что "выводы можете сделать сами".

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