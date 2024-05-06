'Приглашения получили': страны ЕС готовят общий ответ на приглашение на 'инаугурацию' Путина

Россия разослала приглашения на так называемую инаугурацию диктатора Владимира Путина, которая состоится 7 мая, странам Европы. Сейчас в Европейском Союзе решают, как целесообразно будет ответить на такое приглашение от имени всего ЕС.

Об этом в понедельник, 6 мая, во время брифинга для прессы заявил спикер ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Питер Стано, передает "Укринформ". По его словам, продолжаются соответствующие обсуждения.

"Я могу подтвердить: приглашения, разосланные Кремлем для участия в "инаугурации" Путина были получены в странах-членах и в нашей Делегации (ЕС – ред.) в Москве. Мы сейчас обсуждаем со странами-членами, какой может быть форма нашего ответа на это", – сказал Стано.

Он отметил, что страны ЕС всегда стремятся иметь скоординированный подход в вопросах внешней политики везде, где это возможно.

"Мы все еще обсуждаем со странами-членами, как подойти к этому, с учетом всех соответствующих элементов. Поэтому окончательное решение еще не было принято. Но я могу поделиться с вами, что высокий представитель ЕС Жозеп Боррель выступает против того, чтобы ЕС завтра принимал участие в этом событии в Москве", – добавил спикер.

Ранее стало известно, что готовившийся месяцами визит китайского лидера Си Цзиньпина в Европу начнется 6 мая и продлится вплоть до 10-го. Это означает, что ни один из лидеров супердержав, который мог бы посетить "инаугурацию" кремлевского диктатора Владимира Путина, не приедет на это действо.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали "инаугурацию" диктатора Владимира Путина, запланированную на 7 мая. В ведомстве назвали это мероприятие попыткой создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности власти в РФ.

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